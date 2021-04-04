【心理測驗】人生好迷惘？復活蛋探尋自我

不知道大家的復活節假期過得怎麼樣呢？有沒有買或DIY隻復活蛋應應節？從一隻彩蛋，就可以看出你個性之中蘊含着甚麼主義，而且亦可以知道你的某些個性特徵。過節就是要解放天性，作出你的選擇，找出真實的自己啦！

【問題】

一個寂靜的晚上，你在回家路上見到一位售賣復活彩蛋的伯伯，他說這是一隻神奇彩蛋，你忍不住好奇心買了一隻回家，發揮你的想像，你認為這會是一隻甚麼蛋？

A.普通雞蛋

B.恐龍蛋

C.鴕鳥蛋

D.朱古力蛋

【結果分析】

A.寫實主義

選擇普通雞蛋，顯示你非常貼地，不會受到別人的三言兩語所影響。為人正真而誠實，會堅持自己的立場，所有的情緒都會表露在臉上，不懂隱藏，處事非常理性。正因如此，你經常會成為別人的樹洞，為人分憂解難，雖然外表冷冰冰，但其實是一個心腸軟的人，典型的刀子嘴、豆腐心。

B.表現主義

可以想像，選擇恐龍的人富有想像力，無限的創造力令你的思緒可以快速運轉，在心中上演一個又一個小劇場。你擅長面對挑戰，因為不同的事情都曾出現在你的腦海中，在你的心中，早已有各種心理準備。你勇敢而具有創意，不懼怕未知與冒險，不過有時候亦會因為想得太多而陷入悲傷，要學會把握憂慮的分寸。

C.抒情主義

選擇鴕鳥的你為人沉穩，雖然總有一種懷才不遇的感覺，但從不會表達出厭世的情緒。你會把情緒和壓力隱忍在自己的心中，默默付出，等待一個表現和爆發的機會。在等待的途中，你會成為一個旁觀者，察言觀色，審時度世，把一切了然於心。不過這樣的你給自己太多壓力了，需要為自己找一個抒發的渠道呢！

D.浪漫主義

會選擇朱古力的人，往往正面而夢幻，對世界有着與年齡無關的童真。喜歡具有少女心的東西，活潑而開朗，是個不記仇的人。脾氣可能來得快但去得也快，希望得到別人的重視，為人可能會較為敏感，常留意到生活中的瑣碎事，為此而感到幸福或悲傷。很多時候會看不清事情的彎彎曲曲，令自己吃虧。