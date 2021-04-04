識得化！行山都可以繼續靚！

相信唔少人都會趁住呢幾日紅假與家人或三五知己，到郊外行山呼吸「山區肺」空氣。雖然許多人認為行山不應化妝，才能讓皮膚休息，不過對於愛行山影相打卡，而且不習慣素顏的女生來說，還是會堅持化妝上陣。不過太濃妝只會跟大自然環境格格不入，反而似有還無的偽素顏妝更能恰到好處地散發健康好氣色。想「輕妝」上陣，做個美美的山系女孩，以下4個「山系妝容」要點，絕對不能錯過！

1.輕薄底妝

化濃妝容行山只會跟大自然環境格格不入，而且汗一流，再多的底妝都會溶掉一半，落差感嚇壞人。所以山系妝的底妝最緊要夠輕薄和持久，同時以均勻膚色為主。要留意化妝品上的防曬系數普遍偏低，而且隨汗水亦容易掉落，建議化行山妝前先搽防曬打底保護皮膚。底妝產品方面宜揀能持久控油的產品，帶防曬系數的更是加分項。最後再掃一層透明定妝粉，就能將底妝鎖死。

2.注意產品質地、輕色上陣

基本上似有還無的山系妝跟偽素顏妝十分相似，所以眼影和胭脂不宜太濃；尤其是前者更應以單色為主，例如淺色系的大地色或接近膚色的珊瑚色都是穩陣之選，如對自己的眼部輪及膚色有信心，更可以不塗眼影。胭脂方面也是淡淡一層，帶出白裏透紅的自然感便足夠。另外，相比起粉質的化妝品，膏狀或液體狀化妝品會更適用於行山妝，因為持久較高，也較不易脫妝和卡粉（眉妝產品也一樣，選膏狀或液體狀會令妝效更持久）。

3.心思眼妝、注意功能

即使行山要化妝，也應盡量少搽眼影，但眼線就不能不畫。不過由於行山易出汗，所以在挑選眼線筆時，應選擇防油、防汗配方的，便能大大減少脫妝機會。畫眼線時，不妨以內眼線為主，尤其要着重填補睫毛根部的空隙；最後掃上一層防水睫毛膏，便能打造捲翹又輕盈的睫毛，令雙眼看更精靈有神。

4.簡約唇妝

不少人在戴口罩後都會忽略唇妝，加上「輕妝」配大紅唇也不太合適。所以塗有色潤唇膏反為更好，紅潤得來又不張揚，加上具滋潤效果，絕對是「偽素顏」的標記。

曬後簡單修護

即使事前有做足防曬準備，但行完數小時山後，也應把握曬後72小時修護肌膚。事關肌膚在日曬後會變得敏感脆弱，需要加倍鎮靜和紓緩（美白、去角質護理反而不是最急需）。建議絲打們先用冷水冷卻臉部肌膚（忌用冰水、熱水），然後以成分天然、簡單的補濕面膜為肌膚補水。敷面膜前亦可使用含蘆薈、小黃瓜、洋甘菊等天然成分的凝膠狀產品紓緩肌膚不適。