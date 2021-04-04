【英國租屋】假盤？漏水？冇車位？英國租客4注意

香港人愛買樓，去英國自然也想買樓保值，但人生地疏，買錯樓風險其實不小。英國昇美物業創辦人之一鄧惠儀表示，英國生活環境，跟香港分別很大，即使住在倫敦 4、5、6區，感覺仍像住在錦綉花園，優僻環境未必人人能習慣。

惠儀：「初到英國生活，最好先租屋，住下幾個月才會知道喜不喜歡那個地方，只有親身感受該區氣氛、環境、治安才是最實在，地區犯案數字只能當參考，無法完全反映現實，因為一街之隔，隨時已是兩個世界。」雖然租屋較有彈性，轉區比較容易，但英國租屋也有不少東西要注意，現歸納為以下4點：

（1）提防假冒業主

英國租屋，第一步通常是上英國樓盤網站，或社交網站討論區找租盤，放盤者有地產經紀或業主，亦有騙徒會放假盤，騙取租屋訂金，甚至租客假冒業主騙人「租上租」。惠儀：「一定要找有牌照的物業經紀來處理租屋程序，具經驗的經紀一定會盡責篩走問題租盤，並確認業主身份。而牌照一般都會出示在物業經紀的網頁上，例如表明是物業監察員組織（The Property Ombudsman）（簡稱TPO）會員，有投訴機制給監管。」

（2）留意不包甚麼

英國租盤一般會用 Furnished、Part-furnished 和 Unfurnished 來表達包多少家具家電，大部分3房或以上都不包傢俬，有時也未必包洗衣機、雪櫃和洗碗機，一定要問清楚。惠儀：「英國倫敦以外租盤，不一定包電器，在倫敦的3房單位也多半不包，我見過租盤可以冇抽油煙機，浴室也未必有花灑和浴屏，甚至我見過熱水爐是藏在睡房中，開水加熱時或會有聲，打擾休息。此外也要確認單位是否包車位，如要另租車位泊車，生活成本便大增。」

（3）小心發霉漏水

無論香港或英國，現場睇盤一定要查看有冇漏水，牆身有冇發霉。英國天氣很冷，整年中可能有9個月都不開窗，如果漏水或滲水，屋內很易孳生霉菌，長年吸入對身體肯定不好。別以為英國新樓就一定不會滲漏，惠儀話就是新落成的Flat也有機會滲水，反而1930年代建成的Hosue若保養得宜，問題可能更少，惟留意House上下層可能只以木材相隔，隔音效果往往較差。

（4）物業代理收費

自2019年開始，英國已明文禁止經紀收取租客費用，中介費全由業主支付，租客只須付租金，及相當於最多5星期屋租的按金，業主必須於承租日起30日內把按金存放於英國政府認可之按金保障計劃（Tenancy Deposit Protection Scheme）（簡稱TDS）內，日後如有爭拗，可經TDS追討。而英國法例對租客的保障向來較多，只有Permitted payment才可以收取租客，如是租客因素，例如遺失鎖匙、租客加名等，法例規定經紀最多可收取租客£50，欠款除外。

小總結：租客養寵物最難搞

在英國租務法例下，業主要趕走租客絕不容易，故此英國業主都非常揀客，人多或養寵物的更是難找盤，惠儀：「曾經有個案，是兩家人要求要同住在同一單位，他們還有養寵物，要知英國業主都怕折損，一般都不接受租客養寵物，加上英國法例規定，只有擁有英國House in Multiple Occupation（簡稱HMO）牌照物業（超過2個家庭及超過3人）才能租給兩家人同住一屋，故此很難找盤，幸好最後都能成功找到。」現在英國租屋多了需求，一個租盤隨時都有6至7個Offer給業主揀，故惠儀建議租客最好有「兩手」準備，多找幾個租盤及地區以作後備。