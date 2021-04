公仔造型外洩，梁朝偉《尚氣》奸角造型率先睇！

漫威(Marvel)超級英雄新作《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),因疫情而多次改期上映。原定今年2月12日北美上映,但因受疫情影響而再度被迫延期至9月3日上映。影片自開拍以來一直都對片中的角色造型保密,不過直至近日有網民將影片的周邊商品包括樂高積木以及人形公仔於網上公開,除了有尚氣的造型之外,亦有梁朝偉飾演的文武(即滿大人)造型亦相繼曝光!

根據文武的公仔,他會用有兩大武器之外,最搶鏡就是雙臂上的十環。片中文武的造型與原著漫畫的滿大人造型有好大出入,除了電影版中短髮青靚白淨之外,十環亦穿在雙臂上而非手指上。除了兩大角色之外,中國女星張夢兒飾演的Xialing公仔造型亦外洩。

另方面,率先於7月9日於戲院以及影視收費平台Disney+同步上映的另一漫威超英大作《黑寡婦》(Black Widow)的最新預告片亦於網上曝光!除了有之前預告片中出現過的角色之外,還有童年時代的「黑寡婦」Natasha Romanoff,她將由女星美娜祖華維茲(Milla Jovovich)千金Ever Anderson飾演。