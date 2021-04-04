《愛．回家》飛甩岑杏賢？歐瑞偉何啟南玩斷背山！

「每個人心裏都有座斷背山」，相信歐瑞偉同何啟南都有一座！

《愛．回家之開心速遞》尋日播出嘅一集，KC（歐瑞偉飾）同John（何啟南飾）大玩HeHe情！KC嘅女友Icy（岑杏賢飾）飛咗去美國照顧母親，KC內心寂寞難耐，而John因為做錯事，畀老闆喪鬧，兩個失意人喺酒吧偶遇，齊齊摸酒杯底訴心聲，發現大家原來都好鍾意煮嘢食，之後約埋返屋企下廚！

就咁煮嘢食都算啦，佢哋仲玩埋互餵飲湯，勁鬼骨痹！咁都唔夠，佢哋一齊做高溫瑜伽，睇見都毛管戙！之後玩到入房，兩個大男人玩枕頭大戰，搞成間房都係羽毛，HeHe到爆！最後佢哋煲電話粥密密斟，John話飲完KC啲湯，返唔到轉頭喎，真係肉麻到冇人有！

原本KC同埋Terry（李偉健飾）是係公認嘅最佳HeHe拍檔，但今次John咁樣叉隻腳埋嚟，佢同KC會唔會譜出真．HeHe情呢？而岑杏賢喺《愛．回家》突然消失半年，有傳佢有咗BB，但佢受訪時只係話有消息再同大家宣布，可能怕BB未夠3個月會小器！

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