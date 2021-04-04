多謝網民提醒！楊慧敏衝動自殺　認有好多缺點

ViuTV舉辦的《最後一屆口罩小姐選舉》今日舉行8強選手拉票活動，參賽者之一的「老闆娘」楊慧敏日前疑受不住網友的負評而服殺蟲藥及漂白水自殺，今日她在台上語帶哭腔地說：「好多謝隊長畀機會我入選，令我有機會經歷成長，亦多謝組員嘅包容同鼓勵，有佢哋嘅支持令我敢於面對真正嘅自己，網民嘅意見我全部都有睇，我有反省，我承認自己嘅不足，嚟緊嘅日子我會努力準備同改變自己，希望大家見到我嘅進步。」

事後受訪時，問到是否很大壓力？她坦言：「比賽壓力係有，呢一刻睇淡咗勝負，重點係自我提升，準備好呈現畀大家睇。（點解咁睇唔開？）冇諗過自己處理壓力，會用咁唔成熟嘅方法，情緒處理方面不足，以後都唔會咁做。（當刻諗緊乜？）真係嗰一刻嘅情緒。（係因為畀網民鬧定係勝負問題令你咁做？）唔止係比賽壓力，而係咁多年不足，了解到自己嘅缺點，想同關心我嘅朋友講聲抱歉。（最介意網民話你咩同埋有咩缺點？）唔係介唔介意，我好多謝網民提醒。（即係網民對你嘅批評都係啱？）參加呢個節目了解到自己不足，初心係想進步。我喺講嘢同工作上唔係處理得好好，冇從人哋角度出發。」

至於是否有公主病，她承認有很多缺點：「睇番之前已經唔係重點，重點係我知錯同埋我好努力改。（唔再炫富？）我唔係有錢人，都係其中一樣需要改善。（少用名牌手袋？）如果逐點講要講好耐，我有好多缺點，個人品格、修養、同人相處都好想改善。」

身為楊慧敏隊長的193（郭嘉駿）在台上為對方說好話，自言是他為對方塑造炫富形象，認為網民不應過分抨擊，只要睇得開心就可，受訪時他說：「個節目係剪接出嚟，可能會造成誤會，有啲係節目效果。（網民鬧你揀錯人？）唔介意鬧唔鬧。」對於比賽對撼無綫《開心大綜藝》，他坦言：「冇留意人哋有咩節目，做好自己。對節目有信心，回響大。」又忽然自爆想參加無綫訓練班。至於姜濤訓話粉絲阻拍攝，他笑言自己沒有粉絲，讚對方工作認真做得啱。

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