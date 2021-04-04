「西太后」聯名鞋款　延續叛逆精神

自2019年首次聯名合作，日本運動品牌ASICS及英國時裝品牌VIVIENNE WESTWOOD於兩年間，已經攜手打造過多對風格前衞兼具運動舒適性的破格之作。今年，兩個人氣品牌再次合體，挑選旗艦級跑鞋GEL-KAYANO 27做主角，加入獨家原創的雙層人造鞋面包裹，進化成全新聯名鞋款ASICS x VIVIENNE WESTWOOD GEL-KAYANO 27 LTX。

新作的設計靈感源自「西太后」Vivienne Westwood與當年伴侶Malcolm McLaren於1974年設計的一個備受爭議服飾系列－「SEX」，當時Vivienne Westwood大膽採用原本只會出現於情趣乳膠服飾的半透明塑膠材質來設計時裝服飾，這種離經叛道不理俗世眼光的叛逆態度正正啟發了今次GEL-KAYANO 27 LTX的創作概念。鞋面採用半透明的啞光橡膠材質打造，分別推出Black、Vapor及Citrus 3款配色，並設有透氣孔及拉鏈細節，呼應叛逆不羈個性之餘，亦顧及到日常着用時的實用性。橡膠內靴鞋側的虎爪標誌於半透明鞋面之下若隱若現，拉鏈位置更印上兩個品牌名字點綴，大大彰顯了聯名的獨特身份。