藝人黃智雯一家人愛狗如命,養有多隻愛犬情同親人,不過佢喺社交網透露狗狗Bon Bon離世,佢上載多張以往攬住狗狗嘅合照,並留言:「BonBon小天使,最愛跟你鼻貼鼻,挨住你頭仔。We love you to the moon & back !(我們愛你比任何東西都要多)Gone from our sight but never from our hearts.(離開了我們的身邊但永遠在我們心裏)」唔少網友都留言悼念Bon Bon及為智雯打氣加油。