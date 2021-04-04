時令食材巧手烹調　日本傳統割烹料理

日本的割烹料理讓客人近距離賞師傅處理食材的方法和多樣化的烹調手法，兩者互動頻繁，也很考師傅的烹飪工夫。中環米芝蓮一星割烹料理Ryota Kappou Modern，主廚兼澤良太師傅曾於米芝蓮二星餐廳工作，帶領現時的餐廳奪星，近日他就以當造食材打造了全新的Premuim Spring Menu。

法式凍啫喱內的食材是北海道鮑魚、大葉和紫菜，配上虎蝦來吃，鮮味十足。北寄貝茶碗蒸加甜豆和特製豉油，以貝殼造型上桌，吸引力大增。出汁（日式高湯）內的真丈（熟魚肉），選用毛蟹肉和鱧魚蓉打成，吃時還有一絲絲的蟹肉，分外鮮美。金目鯛魚肉連魚鱗一起做成大阪串炸，蘸黑醋來吃，外脆內軟。選用當造螢光魷魚和水芹菜煲煮的土鍋御飯，鮮香又有口感。

傳統割烹料理融入西方的擺盤和技巧，效果亦與別不同。尖沙咀Haku新上任的美籍總廚Rob Jacob Drennan，就推出11道菜的嘗味套餐，菜式有新穎的配搭和做法，如鮮味海膽配脆口的藏紅花米紙和蜜柑啫喱，墨魚慢煮切成麵條般幼，再加配料和醬汁來吃，滑嫩無比。茶碗蒸不但加入烤鴨肉汁，還有檸檬皮、鵝肝和魚子醬等，質感豐富。主菜可選鹿兒島黑毛豬豬腩肉或A4和牛，前者慢煮後加燒汁炭燒，後者配羅望子醬、山椒粉和沖繩紫薯千層批等，層次最是豐富。