連踩18粒鐘冇怨言　謝賢揭激罕除超拍戲原因

影帝林家棟監製新片《殺出個黃昏》今晚於文化中心舉行全球首映禮，一眾演員包括「四哥」謝賢、何雁詩、顏子菲及鍾雪瑩等齊齊現身站台，場面熱鬧。現場所見， 84歲的謝賢精神奕奕，不過受訪期間卻需要坐低休息，而女主角馮寶寶則因身在馬來西亞未能出席，家棟希望電影暑假上映時能「齊人」。

有指即使拍床戲仍黑超不離身的謝賢，今次作出「突破」，除眼鏡之餘更踢拖上陣，一洗過往扮到最靚執到正的作風，他受訪時笑說：「鍾意除咪除囉，不過戴眼鏡係我喺影壇嘅形象啫。（好耐冇拍戲？）真係好耐，未死都仲會拍嘅。（最近身體點？）非常好，打得死麻雀，以前我係用丫叉射麻雀，畀我爸爸食嘅。」

家棟自爆為請謝賢「出山」，不停以誠意打動：「同佢去6星級酒店、同埋雪茄吧傾，雖然貴，不過值得嘅。好感激佢連續幫我拍3日、每日18小時嘅通告，動作場面佢仲親身上陣。四哥喺片場食嘢好求其，牛腩粉、可樂同蛋撻都氹得佢好開心。」他又大爆對方喜歡竹戰，謝賢搞笑回道：「邊個嚟屋企我都派錢，所以我依家咁窮。」

何雁詩講明會送「BB」畀鄭俊弘

另外，剛慶祝拍拖4周年的何雁詩，談到與丈夫鄭俊弘甜蜜撐枱腳慶祝時，即一臉笑意。她坦言今天未有互送禮物，問到明年可會送BB給老公，她答：「我都未去度蜜月，同埋要儲吓錢先。我會送BB畀佢，就係我張新唱片嘞。」而鄭俊弘今次所送的花是黃玫瑰，但在花語中黃玫瑰代表分手同失戀，和慶祝拍拖4周年的原意相反，睇嚟鄭俊弘都係時候惡補一吓花嘅知識。