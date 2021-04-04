橫野堇　48系最強Body

過去10年，來自日本藝能界大型團體嘅美少女，喺寫真界屢創佳績，先係48系稱霸，到近年又輪到46系揚威。咪以為呢班妹妹仔淨係賣青春可愛、健康性感，當中有唔少身材激凸嘅例子，NMB48成員上西怜就係最佳例子，而佢嘅隊友橫野堇亦唔輸蝕，甚至被稱為「48系最強Body」呢！

氣質勁討好

俗語有話：「一山不能藏二虎。」但筆者覺得只要山頭夠大，多幾隻老虎都唔係乜嘢一回事，正如日本大型女子偶像團體NMB48就有兩位「最強Body」並存，一位係上西怜，另一位就係今日為大家介紹嘅橫野堇。呢位年僅20歲嘅妙齡美少女，樣子甜美唔在講，仲帶點惹人憐愛嘅柔弱氣質，相對於上西怜嘅陽光氣息，可謂別有一番美態。

身材方面，稱得上係「48系最強Body」，當然唔會係浪得虛名啦！阿妹屬於纖巧型，但上圍嘅分量十足，雖然喺官方資料中搵到佢嘅三圍數字，但單憑目測，至少有F Cup！

渴望開個唱

2018年加入NMB48嘅橫野堇，係第6代成員，因美貌吸引，又能歌善舞，好快成為團體中嘅標誌性人物，人氣拍得住上西怜。除咗登台表演，阿妹仲不時為雜誌拍攝性感寫真，好叻展露性感本錢，早前更推出首本個人寫真集《あなたの横の》以紀念自己踏入20歲，當中有唔少挑戰個人露出極限嘅靚相，非常吸睛，亦成功掀起話題。雖然阿妹嘅身材出眾，但佢就話未係好滿意，所以未來日子會做多啲運動，希望有條更火辣嘅曲線。另外，阿妹唔止有事業線，仲好有事業心，目標係開一次個人演唱會，希望佢可以夢想成真啦！

橫野堇

年齡：20歲

身高：5呎2吋

三圍：34-23-33