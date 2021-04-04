跳入舒適圈　暢快無比

經常聽到有人勉勵年輕人要跳出舒適圈，問題係大家之所以要為事業拚搏，無非係想舒舒服服咁生活，換句話講，跳入舒適圈先係最終目標。其實性生活都係如此，舒舒服服嘅性愛真係人人想要！今次就同大家一齊Jump入情色世界嘅舒適圈啦！

＜情色俚語＞Jump Bones 曳曳暗示

純粹照字面翻譯可解作跳動骨頭嘅英文情色俚語「Jump Bones」，原來有曳曳嘅意思。據講「Bones」暗指男士嘅兵器，而跳動嘅兵器即係處於亢奮狀態，所以先衍生出呢個含意。不過，「Jump Bones」係近年至出現嘅俚語，喺上世紀60至70年代，好色之士習慣用「Jump in the Sack」嚟暗指曳曳，當中嘅「Sack」，中文解麻包袋，而喺情色字海入面，就暗指女性嘅蜜洞。

＜玩樂辭典＞Jump Sex 危險動作

性愛本應係一件令人覺得舒暢又回味嘅事，只係有啲人鍾意向高難度挑戰，其中一種玩法就叫「Jump Sex」。究竟有幾危險？首先，女方將下半身抬起，男方則從高處躍下，等兵器可以一下子直入佢嘅蜜洞！當中嘅危險性在於男方嘅兵器有機會折斷，女方亦有可能整傷腰部。值得一提，男士嘅兵器折斷係指包裹海綿體嘅白膜破裂，隨之會帶嚟劇痛同血腫，諗起都怕怕！

＜美國四仔系列＞《Ass Jumpers》 激情跳跳紮

呢頭喺梳化玩吓，轉頭又喺床上玩吓，跟住仲入埋廚房玩……因乜事咁奀皮，玩到咁跳跳紮？講緊嘅係2006年2月由Loaded Digital推出嘅《Ass Jumpers》。呢套被美國四仔迷形容為玩到冇時停嘅作品，搵嚟著名四仔導演Bridgette Kerkove主理，有份演出嘅脫星陣容更加係豪華級，包括Alexis Amore、Barbara Summers、Monica Mayhem等，全部都係當年炙手可熱嘅索女，其中來自捷克嘅脫星Barbara Summers更加以演出狂野見稱。

＜日本AV系列＞《偷看躲在跳箱內的少女》涼美穗花

講起Jump，不期然諗起跳箱，原來呢樣嘢都會同AV扯上關係。話說喺2017年10月，Dogma推出咗一套作品叫《偷看躲在跳箱內的少女》，影片搵咗當時仲用緊「君色花音」呢個藝名嘅涼美穗花孭飛，飾演一名鍾意匿喺體育器材室自娛嘅少女，之後仲同男主角進行肉體交流。講真，劇情好簡單，但因為穗花將嗰種表面清純、內裏淫蕩嘅特質發揮得淋漓盡致，真係值得一睇再睇！之不過，呢位喺1998年出生、2017年以Ideapocket專屬女優身份出道嘅後生女，事業發展唔多順利，曾經喺2018年宣布引退，到咗2019年先改用現時藝名復出。