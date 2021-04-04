發夢同楊千嬅唱歌　趙浚承濕身晒肌再闖樂壇

環球新人趙浚承（Gary）是前組合Square出身，舊隊友Brian早前曾參加無綫的《衝上雲霄大選》，而Gary則加盟環球重新出發，花1年秘密操肌的他，玩半裸濕身誘惑，大騷結實肌肉！談到這些年來的經歷，他坦言組合解散後為生活曾打不同工：「冇得唱歌就咩都唔理，所以做咗其他工作，有朋友介紹，就去咗賣樓，我都做得唔錯，好快就開咗第1張單，但係命運安排，當我做得雄心壯志時，就有啲政策出嚟，令到好難做，之後我就轉咗去我叔叔間公司賣錶。」他坦言當時準備轉行不再唱歌是低潮期：「嗰陣會掙扎啲，放棄自己鍾意嘅嘢，有年幾2年係唔聽歌、唔唱歌，我仲記得我發過個夢係同楊千嬅一齊唱歌，之後扎醒咗，喺度諗其實自己仲有冇得做番呢。」

幸運的是有機會來到，他表示：「好好彩有其他人將我拉番入呢個圈，突然有個北京導演透過朋友，睇過我之前嘅MV同聽demo，佢覺得幾好，叫我試去北京參加《星光大道》比賽，我都係膽粗粗試吓，想證明自己，我試過贏咗1星期嘅冠軍，繼續比賽落去，一直贏到最尾總決賽，好彩畀我攞到年度第3名。比賽之後就多咗嘢做，例如內地網絡電影、網劇、商演。」之後機緣巧合，透過伯樂更簽了環球，此人就是譚詠麟（校長），他謂：「記得有次踢波，黃日華知我唱得幾好，叫我向住觀眾唱首歌，我就唱咗《愛很簡單》，校長聽完覺得幾好，就開始留意我，之後佢就介紹我畀環球高層識，就加入咗環球大家庭。」

行Oppa路線的他推出加入新公司的首支個人單曲《My World》，榮幸獲舒文監製兼填詞，透露歌曲是首「兵歌」：「好多男仔都經歷過，我都經歷過，諗起以前細個讀書時，同對方日日傾幾個鐘電話，但我又唔係佢男朋友，追咗佢半年，但最後冇一齊。（好hurt？）所以發誓以後唔再做兵。」提到現時重返幕前，可擔心觀眾已遺忘自己？他笑言：「唔記得、唔識我都好正常，我都係當自己係全新嘅人，因為真係太耐之前嘅嘢。」他亦謂與舊隊友仍有聯絡，是兄弟、好友，大家感情很好。