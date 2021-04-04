咀後生女覺得尷尬　曹永廉床戰蝦頭好舒服

藝人曹永廉於新劇中艷福無邊，咀勻男女！平時嬉皮笑臉的他原來亦有尷尬時刻，他自嘲年紀大，跟後生女攬錫感尷尬：「所以同蝦頭拍就最舒服。」

曹永廉於無綫熱播劇《愛美麗狂想曲》飾演花花公子，不過他「戴定頭盔」，自嘲外形欠缺說服力。提到他享盡艷福，跟張秀文、朱智賢等親熱，更與「極品」楊詩敏（蝦頭）有攬錫床戲，荒謬得來化學作用十足，夠晒爆笑！平時嘻嘻哈哈的他嚴肅表示：「雖然我拍過好多咀戲，可以話經驗豐富，但係我咁大年紀仲要攬錫，同埋年紀大人咁多，有啲唔好意思。」

唔擔心被抽水

他坦言與蝦頭拍親熱戲最舒服，畫面雖然久缺美感，但可以令觀眾發笑：「同蝦頭真係唔尷尬，首先唔擔心佢抽我水，佢亦都唔擔心，拍嗰陣真係方便好多。」原來阿廉錫男士的經驗亦同樣豐富，他說：「我咀過好多男仔，黎耀祥、何廣沛，今次就蕭正楠，同佢亦冇尷尬，亦冇上癮嘅。」

想同蕭正楠「分手」

對於無綫近期綜藝節目重整旗鼓，入行初期主力拍旅遊節目的他希望重操故業，但覺得與「冤氣拍檔」蕭正楠應該暫時「分手」，他笑言：「我哋真係對得太多，窒嚟窒去都係嗰啲，之前去瑞士拍節目去到最尾，得我哋兩個真係冇嘢講。我哋都有傾過呢個危機，真係要抖吓先得。」