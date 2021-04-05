【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月廿四癸未木平日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍、求醫

忌：詞訟、裁衣、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、4、8

幸運顔色：藍

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊

財運稍遜，易為小事動怒，提防陷入金錢糾紛。

金牛

愛情運平平，多關心另一半才有望減少摩擦。

雙子

心情靚，或有異性主動埋身，切記自律言行。

巨蟹

太注重得失了，導致心神不定，勿作重大決策。

獅子

善於發掘生活中的亮點，不妨與身邊人分享。

處女

對家人有點挑剔，不宜談論大事，防矛盾升級。

天秤

自信心強，有機會於社交場合結識投契對象。

天蠍

不乏吃喝玩樂的機會，易在過程中結識貴人。

人馬

易感疲憊，趁假日相約友人逛街，鬆弛身心。

山羊

把握好運氣，跟愛侶結伴郊遊，可令感情升溫。

水瓶

人事上出現小風波，與人交往必須注意言行。

雙魚

財不可以露眼，出門要睇緊荷包，提防騙徒。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）龍 麻煩多

鼠

桃花旺，主動參與聯誼活動，可遇到心儀對象。

牛

是日沖煞，謹記個性隨和能給別人留下好印象。

虎

頭腦靈活，判斷力強，可輕鬆完成工作任務。

兔

貴人運強，不管生活或工作都會得到很多幫助。

龍

身心疲憊，小問題別太介懷，以免負能量過多。

蛇

事業順利，生活如意，真可謂人逢喜事精神爽。

馬

工作運極佳，不管經商或打工都有望發揮潛能。

羊

不管做甚麼事都遇上阻礙，要提防小人放暗箭。

猴

桃花旺，單身者如有心儀目標不妨大膽表白。

雞

原定計劃因突發事故而改變，只能見步行步。

狗

希望脫單者有邂逅良缘的好運，要好好把握！

豬

精神飽滿，行動力強，求職與轉工特別有利。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

天不欺人人自欺

有些人當覺得不如意，就會尋找不同方法解救，當中有成功例子，也有人得不到半點收穫。

人有人運（大運和年運），國有國運，地有地運，公司也有同樣命運。怎樣知道？只需要把出生或成立日期，用八字排列出來便可，因此選擇一個吉日非常重要，我們用學者身份去搜集、統計、分析，從而得出答案。當然有人會覺得這方面沒有科學理據，不相信能靠這些計算結果得到成功。

冥冥之中，自有天意，懂得天意，受益終身，何為天意，就是天道運行的法則。我們最常講到的因果，也是一種法則。世上沒有無緣無故發生的事情，有因必有果，種瓜得瓜，連近期涉及接種疫苗發生問題，專家也用因果關係去調查。宇宙萬物之間的關係依循因果法則，這法則不是佛教的專利，古希臘哲學家蘇格拉底也曾說過：「種下甚麼的因，就會有甚麼的果，這是亙古不滅的定律。」

最近有位道長同一名善信解釋，為何有些人利用他的技巧，誇誇其談，自吹自擂，該道長指，他是享用着前世的好因果，如不繼續種好善因，當心用完後的後果。人生沒有如果，後果和結果，最後都是因果。