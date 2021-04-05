經歷生死！余德丞半裸上陣搏到盡　唔錫身險墮崖

巨星搖籃無綫於80、90年代，將藝訓班的無名小伙子捧紅成粒粒巨星，當中有「五虎將」的梁朝偉、黃日華及後來的周星馳等，至今依然是觀眾的集體回憶。無綫為將之承傳，最近鎖定千禧年後入行的新勢力如余德丞、丁子朗、羅天宇、周嘉洛及朱敏瀚，銳意打造「千禧五虎」！

當中德丞與子朗最近被安排在新劇《青春不要臉》孭重飛，監製林肯是早前大熱劇《香港愛情故事》的功臣，珠玉在前，兩位新勢力在劇中被力捧！故事以上一代「五虎將」等紅星的奮鬥史為藍本，當中不乏「五虎將」劇集或節目的經典場面重現，如《神鵰俠侶》、《陸小鳳》及心口碎大石等。早前德丞與子朗拍攝一場昔日廣播道排隊攞藝訓班表格的場面，便呈現了當年電視台的盛世，而同劇還有一眾青春偶像劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡及游嘉欣等參演。

除兩位新勢力外，羅天宇、周嘉洛與朱敏瀚同樣機會不絕，當中天宇繼《香港愛情故事》後再於新版《十月初五的月光》孭飛男主角；嘉洛則頂替王祖藍在新劇坐正；敏瀚亦正為新劇積極備戰，這股「千禧五虎」勢力可謂蓄勢待發！

3年前踢波期間昏迷而與死神擦身而過的德丞，「復出」後也有拍劇及擔任主持，惟早前被批評在足球節目中樣子殘爆，令人憂心其身體狀況，慶幸最近參與新劇時已狀態回勇。日前他聯同劉穎鏇及伍樂怡以古裝開工，劇情講述眾人拍攝《神鵰俠侶》，飾演「楊過」的德丞赤膊耍功夫之餘，還要吊住威吔拍險跌落山崖的戲份，險差錯腳的他試位時已心慌慌：「感覺上有咩差池就會跌落谷底，好在拍攝順利，但手腳損晒係基本嘢，我又着短袖衫，手㬹、膝頭同腰都損晒。（要剝衫拍攝，事前有冇操吓？）每日拍14、15個鐘，所以冇得操。其實好多人覺得我身體仲係好孱弱，隨時會死咁，希望大家明白我唔係一個病人，連續每日開好多個鐘都仲係好健康，大家可以對我有信心！」

有「仙氣李若彤」之稱的伍樂怡扮演「小龍女」，造型不比當年陳玉蓮及李若彤遜色，她笑指拍攝懸崖邊拉起德丞一幕時發生爆笑事件，因自己向前跑時衝力過猛，不慎踢了一粒石落對方牙齒上，令他露出痛苦表情。至於飾演「郭襄」的劉穎鏇則表示，只於劇集《超能使者》着過古裝衫，真正拍古裝戲還是首次：「可能細個少睇古裝劇，冇嗰種幻想，所以呢個人物都係工作人員畀資料我參考咋！」