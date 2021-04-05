黃一山揭吳孟達三不做　證周星馳朱茵戲假情真

周星馳主演的電影《逃學威龍》系列，不單是港產片的經典，當年更有傳拍此戲時，跟女星朱茵戲假情真。有份參演《逃》的藝人黃一山，近日發布短片話當年，指當時剛在演藝學院畢業的朱茵，以新人姿態能主演《逃2》，並和女主角張敏看齊，非常幸運，更指當年對方開工時很有排場。

黃一山說：「我記得無綫派咗一個經理人部門嘅同事專門跟佢（朱茵），一見到我就話：『黃一山，呢個係我哋公司簽嘅新人，你快啲照顧吓佢啦！』」他笑言當時心想，自己零資格照顧對方，應該是周星馳才有資格，他說：「結果星爺真係好照顧佢，後尾仲做咗男、女朋友！」

另外，黃一山也有提到早前逝世的資深演員吳孟達，指對方在2014年因心臟問題而要停工數年，不能日以繼夜的拍戲。當時黃一山問吳孟達，為何不接登台騷或代言這類工時較短的工作，以幫補生計，吳孟達說有「三不做」，所以在2014年至2017年完全停工。

吳孟達當時同黃一山講：「我有三不做，我唔鍾意唱歌，唔少公司邀請我去唱，全部拒絕。第二，唔做任何房地產嘅廣告代言或剪綵，好多老百姓可能因為我嘅名氣而去買樓，但如果遇到不良發展商或樓盤爛尾，冇晒畢生積蓄，就會覺得好對唔住佢哋，我唔想賺呢啲黑心錢。第三，唔做藥業廣告，唔知藥廠係咪有良心，唔想病人因為我而唔睇醫生，延誤病情。」