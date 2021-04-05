18歲正妹殺人犯潮變短視頻Icon　原來係恐怖弒母兇手

近年網上短視頻成功帶起各樣風潮，最令大家投入嘅就係參與唔同嘅Challenge，零成本就可以輕易吸Like，大家又何樂而不為？最近有位美國科羅拉多州嘅18歲女孩，因為佢喺法庭受審時，對鏡頭擠眉弄眼而成為「網紅」，個個爭住模仿，但真相其實佢係恐怖弒母兇手！

當年18歲嘅Isabella Guzman於2013年因殺人而要出庭受審，過程中佢身穿橙色囚衣現身，本來神色嚴肅嘅佢忽然對鏡頭做鬼臉，又不時露出調皮笑容，片段尾聲佢強擠眼淚後，竟然對住鏡頭展示自己啲淚水，如斯毫無悔意嘅舉動卻忽然被追捧，上庭片段被翻炒後，更引嚟過萬人模仿，仲有人搞埋Challenge，愈Tag愈多人…

但實際上Isabella係恐怖殺人犯，自幼父母離異嘅佢，初時跟住華裔媽咪同後父同住，不過佢同家人關係非常差，最後就父母兩邊輪流居住。去到案發前，佢更send message畀媽咪謂：「You will pay.（你會付出代價）」嚇到佢媽咪即刻搵佢生父幫忙協調，不過此舉令佢更加怒氣沖沖！Isabella返到屋企後，就去浴室朝媽咪臉部狠刺35刀、頸部51刀，再加上其他部位總共151刀，再以球棒將對方毆打致死，隨後遭警方逮捕，以一級謀殺罪提出控訴。

大家見到佢喺法庭上嘅「Cute爆」舉動，亦全因佢被診斷患「偏執型精神分裂症」，獲法官判佢需去精神病院接受無限期治療。不過更恐怖嘅係，大部分網友知道Isabella嘅事迹後，唔單止冇被嚇窒，反而依然落力追捧佢做女神，繼續學佢扮Cute拍片嗌Like。

----------------------------------------

世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！