【姜濤鬧粉絲】花姐斥私生飯要嚴守「4大規條」

人氣歌手姜濤日前和組合MIRROR到大嶼山梅窩拍攝節目，大批「姜糖」聞風而至，因粉絲人數高達200人，人多勢眾，阻礙拍攝，隊長Lokman和姜濤更「站出來」當場斥責粉絲。有個別粉絲不甘被教訓，即時採取「脫粉」行動，在網上取消關注偶像，更有人留言給姜濤：「姜濤，捧得紅你，都可以踩低你！」之後姜濤發文道歉，承認當日用語較重，更爆出有粉絲曾「踩上門」敲其家門，對家人造成困擾。

經理人花姐深夜發文，指拍攝首日粉絲不單獲悉行蹤，更在拍攝的營地訂下房間，翌日更有60名粉絲貼身追隨，之後到酒吧拍攝時，因有大批粉絲在門外聚集，並影響旁邊的商店，製作隊伍收到投訴後，無奈取消拍攝。

花姐指是MIRROR主動提出親身勸喻粉絲離開，她當時批准此決定，因認為粉絲會聽他們的話，而製作組亦會把涉事粉絲「剪走」，不會播出街：「只係想影MIRROR點樣自己面對同解決問題。」她更列出4大情況下，不會讓隊員停下跟粉絲互動，如「成員嘅狀態不適合」、「工作時」、「影響成員嘅私人時間或私隱」、「喺唔適合嘅地方如馬路、或阻塞交通、環境混亂」。