演員工會獎　尹汝貞興奮奪最佳女配角

《27屆演員工會獎》（SAGA）現正舉行中，大部分獎項已公布。韓裔女星尹汝貞憑韓語美國片《農情家園》（Minari）以大熱姿態勇奪最佳女配角獎！

身在韓國的她獲悉得獎後難掩興奮之情雙手掩面，並全程以英語發言。她表示自己不知道怎樣形容自己的感受，期間她逐個提名人士多謝並指自己英語不完美反問她們自己是否說得正確。至於最佳男配角就由《Judas and the Black Messiah》的美籍非裔男星Daniel Kaluuya奪得。

至於電視獎項方面，Netflix王室劇《王冠》（The Crown）繼續掃獎！在劇中飾演前英國首相戴卓爾夫人的姬莉安德遜（Gillian Anderson）擊敗同劇的Emma Corrin、Olivia Colman勇奪劇情組劇集視后。此外，劇集亦獲劇情組最佳群體演出獎。而男星Jason Bateman憑《黑錢勝地》（Ozark）獲劇情組視帝。至於Anya Taylor-Joy憑《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）電視電影或迷你劇集視后。