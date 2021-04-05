【內附得獎表】「黑豹」Chadwick奪演員工會影帝　

《27屆演員工會獎》（SAGA）舉行完畢，Netflix真人真事電影《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）擊敗多部電影包括《誓血五人組》（Da 5 Bloods）、《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）、《農情家園》（Minari）等勇奪演員工會獎大獎—最佳群體演出獎！

而一如日前網上外洩的SAGA得獎名單結果，「黑豹」Chadwick Boseman與女星維奧娜戴維絲（Viola Davis）憑《藍》勇奪影帝影后。Chadwick由遺孀Simone Ledward Boseman代領。而55歲的維奧娜就由老公陪伴致詞，她亦有多謝Chadwick。

由於SAGA一直被視為奧斯卡的得獎指標，過往有好多SAGA影帝影后得主都順利於奧斯卡獲獎。所以Chadwick與維奧娜於奧斯卡得獎的呼聲好高！

27屆演員工會獎得獎名單

電影獎

最佳群體演出：《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳男主角：Chadwick Boseman（《藍調天后》）

最佳女主角：維奧娜戴維絲（《藍調天后》）

最佳男配角：Daniel Kaluuya（《Judas and the Black Messiah》）

最佳女配角：尹汝貞（《農情家園》）

最佳特技群體演出：《神奇女俠1984》

電視獎

劇情組

最佳群體演出：《王冠》

最佳男主角：Jason Bateman（《黑錢勝地》）

最佳女主角：姬莉安德遜（《王冠》）

喜劇組

最佳群體演出：《Schitt’s Creek》

最佳男主角：Jason Sudeikis （《乜都得教練》）

最佳女主角：Catherine O’Hara （《Schitt’s Creek》）

電視電影或迷你劇集

最佳男主角：麥克韋化奴（《他是我兄弟》）

最佳女主角：Anya Taylor-Joy（《后翼棄兵》）

最佳特技群體演出：《曼達洛人》