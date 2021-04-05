中環期間限定店　變身廢墟呼應舊化美學

由即日起至4月16日，中環潮流名所BELOWGROUND更特別開設期間限定店，發售SAINT MICHAEL主線系列及聯名系列精選單品。（互聯網）

由READYMADE主理人細川雄太（Yuta Hosokawa）與洛杉磯藝術家Cali Thornhill Dewitt共同創立的日本時裝品牌SAINT MICHAEL（品牌名字源自《聖經》提及的天使Saint Michael），服飾設計主要圍繞復古風格，並糅合舊化、塗鴉及宗教等等元素打造。今個春夏為品牌第2個系列，設計運用「SAINT」標誌圖案作重點，除了主線系列單品外，更同步推出SAINT MICHAEL與DENIM TEARS合作的聯名系列SAINT TEARS，將經典美洲元素及標誌性舊化細節結合，製作出一系列融入潮流元素及宗教色彩的衞衣及上衣單品。

由即日起至4月16日，中環潮流名所BELOWGROUND更特別開設期間限定店，發售SAINT MICHAEL主線系列及聯名系列精選單品，並受品牌春夏系列造型相冊啟發，將已融化的蠟、植物及苔蘚3者交織成為大型裝飾品，為期間限定店營造出與眾不同的獨特氛圍。