李菲兒疑暗寸Baby「非小三論」：我不是誰都會回應

影星黃曉明與舊愛李菲兒及太太Angelababy嘅愛恨情仇，全部都因為黃曉明於內地節目《乘風破浪的姐姐》第二季中擔任主持而一觸即發，當時Baby於開播前更高調發文，並指名道姓否認係第三者，最後搞到連黃曉明都退出唔做主持。估唔到事件仲未完，近日李菲兒於節目《吐槽大會》中疑似暗寸Baby，引發爭議。

李菲兒為自己於春晚表演上假唱而道歉：「重點不是翻車，是我不該假唱。」跟手佢雙手合十鞠躬道歉，之後「李菲兒為假唱道歉」更衝上熱搜榜。

而當佢提到《吐槽大會》總決賽賽制規定輸嘅人要向贏家發文認輸，佢就大問何必呢：「在座哪一位不是個體面人？」並向在場對手、女星金莎表示：「莎姐咱倆就算了，不管輸贏你也都別發，發了你也別@我，畢竟不是誰@我，我都會回應。」粉絲一聽就留言指佢「一語雙關」、「菲姐霸氣」，不過都有網友認為佢「情商一般」、「借大寶貝的流量…」

未知係咪節目組故意安排，Baby好友張大大都身處現場，喺李菲兒發言後，張大大面露不悅，去到藝人投票支持環節時，佢更加反白眼、唔情願地撳燈畀Like。