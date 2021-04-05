元祖Characters聯乘　少女走唔甩

關於少女心這回事，跟真實年齡的確是兩回事，所以那些勁Sell少女風的產品，總是受到追捧。最近台灣7-ELEVEN就把兩個極具少女心的夢幻品牌組合在一起，推出「ANNA SUI x 三麗鷗時尚聯萌集點送」換購活動，以ANNA SUI經典黑、紫色與蝴蝶圖騰、獨角獸等元素結合Hello Kitty、My Melody、Little Twin Stars等Sanrio Characters，設計出30多款家品與精品，既可愛又高雅，還帶有一點哥德風。

30多款產品的種類也不少，其中包括浮雕擴香石收納罐組、雕刻香皂立體公仔鑰匙圈、暖燭燈附香氛蠟燭、ANNA SUI許願童話迷你小香禮盒和ANNA SUI綺幻飛行浪漫香氛組。家品類的氣氛夜燈、造型掛鐘、手持掛燙機和刺繡抱枕保暖氈組。此外，還有時尚手提袋、皮革證件套、外出隨行包和輕量保溫瓶。換購活動由即日起至2021年5月2日，最遲5月4日要進行商品換購，消費滿TWD$50（約HKD$14）即可獲得1點，儲齊指定點數，即可免費或加錢換購。香港的朋友，要出動你的台灣朋友幫忙啦！