雲頂住酒店驚心動魄！C君爆粗鬧完靈體搵陸永報復

組合農夫現身邵氏兄弟節目《Master's Talk師父有請》，接受林盛斌（Bob）及麥玲玲訪問。麥玲玲指當年有份提攜兩人，更視C君為徒弟傳授風水命理之術：「佢哋寫嘢係幾叻，不過佢兩個初出道時好窮，窮到我叫佢哋不如正正經經搵份工啦。」

本集主題是「凶宅」，而陸永和C君笑指連「凶宅」都買不起，麥玲玲即謂﹕「我有啲怕，做唔到『凶宅大王』，只能做『胸襲大王』。」相當搞笑。提到大家遇過的靈異事件，麥玲玲自認大膽，就算到訪馬來西亞雲頂，都主動要求住「尾房」。陸永接口：「有次去雲頂，咁啱安排我哋同一間房，咁我哋揀套動畫嚟睇，睇完就熄燈瞓，點知聽到廁所個電子感應式垃圾桶，不斷咁開閂，個節奏已經超越咗個感應，好快！」C君爆粗鬧完，沒想到聲音就停了，但陸永卻面對更可怕的經歷：「我聽到有跑步聲由遠走近，仲類似小朋友嘅重量跳上我個肚，我望住我頭上係一大片黑色嘢籠罩住，心唔算太驚，於是念經叫佢走，點知感應到佢去廁所，好似撞車聲咁大聲『啪』，但C君竟然聽唔到。」

2人又曾經在英國工作期間，有晚陸永玩平板電腦，已熟睡的C君突然醒來上廁所，但他用奇怪眼神望一望陸永。C君解釋：「我見到有個女人耷低頭望住佢，我呆咗，半夜起身以為自己矇查查，去完廁所之後又見唔到。點知第日攝製隊有同事話喺走廊見到紅衫女人行，轉彎走去搭𨋢位置，突然又消失咗，嚇到步都唔敢跑！」

麥玲玲指自己做這行多年，每逢到訪凶宅都會有感應。Bob表示曾經有去過九龍塘一間豪宅，比同區的相類單位平租一半，後來他問附近看更，原來左邊有佛壇，右邊有佛堂，當時詢問過師傅，認為他最好另選住處。麥玲玲即解釋：「廟前窮、廟後富、廟左廟右出寡婦。口訣係咁，但實際情況都未必一定，要靠有經驗師傅去睇。」她表示自己曾經買過一間「離婚屋」，幾乎每個租戶都離婚，邪到你唔信！