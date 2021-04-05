降魔的姊妹花！劉佩玥譚嘉儀一凹一凸喪跳勁晒美腿

無綫音樂節目《流行經典50年》尋晚播出最後1集，主持之一嘅譚嘉儀邀請同佢合作劇集《降魔的》而成為好姊妹嘅劉佩玥（Moon），組成「降魔的姊妹花」又唱又跳《信者得愛》。

兩人雖然身高差成截一凹一凸，但係跳起上嚟非常合拍，又襯到絕以全黑打扮示人，阿Moon就大晒招牌美腿，嘉儀都唔輸蝕晒埋纖腰，勁有睇頭！雖然成程跳唔停，但佢哋都零喘氣，狀態大勇，Rapper MastaMic亦為兩女助陣，成個演出都相當完美！

原來今次仲係阿Moon「處女下海」第1次正式跳唱，嘉儀喺社交網大讚好姊妹叻豬：「本來佢仲擔心隻舞好難，點知練咗2日…我已經分唔出邊一個係Dancer喇！」佢仲用兩人喺《降》嘅角色名（啤啤、莉莉）改成組合名「啤莉Girls」！

而阿Moon就多謝對方由佢入行到依家都咁支持自己，直言知道自己呢方面天資不聰慧就要比其他人花更多時間同心機準備：「我每次都盡力做好自己💪🏻💪🏻💪🏻，對得住拍檔、對得住舞台、對得住自己！」網民都話：「好精彩，實在冇咩機會見到這樣的你，好勇敢嘅嘗試！」、「眼前一亮，跳得好有型❤️❤️！」