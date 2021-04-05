LF-Z Electrified概念車　預示Lexus純電動未來

Lexus最近發表擁有600km(WTLP)續航力、0-100km/h 3秒加速力的LF-Z Electrified Concept純電概念作。同時還預告該品牌的未來計劃，表示將在 2025 年前發表 20 款新車，當中包括10多款 BEV 純電動、PHEV 插電式混合動力以及 HEV 混合動力車款。

講番LF-Z Electrified Concept，採用專為純電動車型而設的全新e-TNGA平台構建，車身體積為4,880mm長、1,960mm闊及1,600mm高，軸距更長達2,950mm。

車上的純電動力系統，由置於車底、電容量達90kWh的鋰離子電池組、前後軸各一具電動馬達組成，擁有400kW最大輸出功率及700Nm峰值扭力。0-100km/h加速只需3秒，極速200km/h。

車載名為「DIRECT4」的智能四驅系統，透過設於前、後軸各一具電動馬達隨時調配前後軸出力，於前驅、後驅及四驅之間自動切換。並配置Steer-by-wire線控轉向系統，以取代傳統的機械式轉向，以提升車輛轉向反應及精準度。