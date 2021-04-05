和服美女　親切又熱情

相信唔少人都好鍾意食日本菜，而男士們就更加鍾意睇日本AV。AV業界資深人士神仙乙就推介大家欣賞和服系列，當中班索爆女優換上充滿日本風情嘅和服或浴衣，再加埋喺和式旅館同男優上演連場激戰，真係夠晒和味呀！

性福無邊

喺SOD推出嘅《一日12次發射中出溫泉旅行》中，男主角太郎可以話夢想成真，居然得到心儀已久嘅AV偶像戶田真琴成為佢一日女朋友，全程陪玩陪食。雖然真琴妹年紀輕輕個樣又純情，但係骨子裏卻係色中餓鬼，一入到房未沖涼先嚟個腳仔擦槍引爆，之後去浸溫泉，又嚟番場水中激戰。咁都未完喎，兩人換上浴衣打乒乓波，不過波枱轉個頭又變成真琴嘅尋歡戰場，結果喺整整一日當中，真琴捉住太郎爆發咗足足12次咁多，真係性福無邊呀！

旅遊艷遇

呢部《與當地美女在溫泉度過兩個晚上》同樣係SOD出品，講述單身男雄太去到溫泉街遊覽，入夜後去咗一間酒吧飲悶酒，期間遇上美艷動人嘅老闆娘宮島芽衣，仲得到幸福之神嘅眷顧，原來芽衣亦芳心寂寞，兩人一拍即合，拍住拖咁去溫泉旅館享受一番。可能係芽衣空虛得太耐，去到溫泉旅館後即刻同雄太激戰，跟住一齊浸溫泉時亦嚟個梅開二度！由於唔多夠喉，於是佢哋決定再住多一晚，令呢段奇妙又充滿激情嘅關係得以延續。

服侍周到

喺MAX-A推出嘅《超高級遊廓温泉 桃源郷庵 》入面，甜美又好身材嘅最上一花喺一間溫泉旅館服侍男客人，令客人陶醉其中，因為一花會換上和服，以親切嘅態度侍浴兼浸溫泉，如果客人突然慾火高漲，花妹絕對樂意為對方引爆，直至客人滿意為止。返到室內，一花亦會提供精油按摩服務，玩齊波地同素股。到晚餐時間，花妹唔單止餵客人食飯，仲陪對方飲酒談心，臨瞓前當然要嚟番場激烈纏綿，令客人爽到痹！

簡評

本仙認為每個國家嘅AV都有特色，至於最能夠凸顯出日本風情嘅就梗係和服美女系列啦！而喺今日為大家介紹嘅和服系列當中，本仙最鍾意嘅係由戶田真琴主演嘅《一日12次發射中出溫泉旅行》，因為真琴本身已經好似個日本娃娃咁可愛，而佢喺溫旅館當中換上和式浴衣同男優玩樂，令畫面充滿日本風情，而真琴仲多次喺旅館不同角落同男優纏綿，密集嘅肉搏令作品滿載精彩。