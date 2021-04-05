靠《造星III》翻生！葉巧琳感激男友支持有計劃結婚

歌手葉巧琳（Mischa）於ViuTV選秀節目《全民造星III》打入10強，贏盡知名度，社交平台瞬間獲逾5倍的Fans追蹤。倒帶回到參賽前，她自爆曾自我懷疑到想過放棄做歌手，幸得枕邊人不離不棄支持，最終成功打出一片小天地！

入行8年的Mischa由樂隊Trekkerz出身，之後轉以個人歌手發展， 雖然每年盡可能保持產量，可惜未見突圍，問到有否後悔行歌手路？她自爆去年曾想過放棄︰「如果喺上年年頭或年中問我，我唔知有冇揀啱呢條路，當好懷疑人生嘅時候，個天唔知點解會畀機會你再去試，有好好把握嘅話，總會有人睇到。」她當時視《造星III》為最後機會，放手一博︰ 「畀咗好多年嘅限期自己，男友成日話：『上年唔係話下年唔做咩？』我同佢講：『畀我試埋啦！』好多謝有呢個機會，好感恩有呢個成績。」

儘管比賽過程只得短短數月，但她認為是做歌手以來最開心的日子︰「真正搵到想要啲乜嘢、擅長啲咩，唔係呢個比賽都唔會有機會畀我去挑戰，呢個辛苦係值得嘅。」加上身邊有同居男友提供無限量強心針，Mischa冧爆表示缺他不可︰「真係要多謝佢！就算全世界攻擊我、唔愛我，佢都會繼續喺我身邊。佢比較文靜，喺我參賽期間只係講一句支持說話就夠，恰到好處！（幾時結婚？）有計劃，有好消息同大家講，畢竟我哋同居咗咁多年，相處都好老夫老妻，考慮生B就考慮簽字。」

重提10強決戰之夜，Mischa以從未發布的新歌《浸浴》迎戰，更挑戰自彈自唱︰「首歌係記錄咗嗰幾個月以嚟經歷過嘅事，想畀多少少勇氣自己試鏡，之後再有勇氣繼續比賽。」自認要求高的她，對當日演出自評剛合格，希望之後可以做得愈來愈好︰「名次唔係重點，主要係想大家聽我唱歌，曾經講過歌係有自己嘅壽命， 好開心收到好多Message話有聽番我以前啲歌。」

造型：Alan Ng

服裝：Farfetch