Kayley Gunner　脫界戰將　強悍出擊

床上勇悍可以話係四仔脫星嘅代名詞，憑住激情無比嘅戰意，帶畀觀眾極度官能刺激。不過講到床上戰將，就不得不提近期人氣超勁嘅Kayley Gunner，事關佢嘅表現夠狂放，喺床上猶如戰場咁同對手砌過你死我活！

天然激凸

喺美國夏威夷出生嘅Kayley Gunner，一直都有從軍嘅願望，因此高中畢業後便加入美軍，並且服役咗5年。對呢位夢想成為軍人嘅索女嚟講，軍旅生活雖然刻苦，但卻相當開心，軍銜更一直升到中士。退役後，佢要為生活打算，因為經濟壓力關係，上年年初開始從事網絡成人直播工作，喺鏡頭前表演自摸。佢坦言初時感到相當緊張，唔知道應該點做好，於是參考咗好多網上成人演出後就照辦煮碗，加上一對天然激凸巨乳及誘人巨臀，結果大受歡迎，令佢提升自信心。

演出幾個月後，佢萌生投身四仔界嘅念頭，更到脫星事務所自薦，憑住出眾嘅外形及喺網上嘅人氣，成功獲得簽約，並為四仔影片網站Exploited College Girls演出首套短片，之後又為另一四仔影片網站Black Ambush演出作品。

最愛壯男

兩套作品都獲得極高嘅評價，唔少人都讚佢嘅外形超正，加上強悍嘅床上風格，更係深得四仔迷嘅歡心。點解佢嘅床上作風咁強悍呢？Kayley Gunner解釋佢本身性格強勢，從來唔肯認輸，覺得喺床上應該要展現真我。不過講到最重要嘅原因，就係佢最愛壯男，喺對方激烈嘅肉體碰撞下，嗰種快感真係直衝上大腦，令佢表現更加激烈，誓要將對手征服。

及後，佢被著名四仔片廠Naughty America睇中，演出人氣系列《My Wife's Hot Friend》，不但深受四仔迷歡迎，火辣嘅演出更係令佢嘅知名度大幅提升。而片廠亦食髓知味，搵佢演出多套作品，不過講到令佢嘅事業更上一層樓嘅關鍵，就係佢同專門製作VR四仔嘅片廠VRHush合作嘅《Do You Like My Halloween Costume?》，不但令佢爆紅，更成為VR四仔界嘅超新星！

Profile

出生日期：1997年1月9日

身高：163cm

三圍：36DD-29-36

Kayley Gunner雖然近排工作勁忙，但係佢亦會經常更新社交網，除咗分享新作精彩片段外，仲有超性感嘅寫真照以及生活點滴，想了解阿妹多啲，就要Click入去睇睇喇！