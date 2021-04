Kayley Gunner　脫界戰將　強悍出擊

床上勇悍可以話係四仔脫星嘅代名詞,憑住激情無比嘅戰意,帶畀觀眾極度官能刺激。不過講到床上戰將,就不得不提近期人氣超勁嘅Kayley Gunner,事關佢嘅表現夠狂放,喺床上猶如戰場咁同對手砌過你死我活!

天然激凸

喺美國夏威夷出生嘅Kayley Gunner,一直都有從軍嘅願望,因此高中畢業後便加入美軍,並且服役咗5年。對呢位夢想成為軍人嘅索女嚟講,軍旅生活雖然刻苦,但卻相當開心,軍銜更一直升到中士。退役後,佢要為生活打算,因為經濟壓力關係,上年年初開始從事網絡成人直播工作,喺鏡頭前表演自摸。佢坦言初時感到相當緊張,唔知道應該點做好,於是參考咗好多網上成人演出後就照辦煮碗,加上一對天然激凸巨乳及誘人巨臀,結果大受歡迎,令佢提升自信心。

演出幾個月後,佢萌生投身四仔界嘅念頭,更到脫星事務所自薦,憑住出眾嘅外形及喺網上嘅人氣,成功獲得簽約,並為四仔影片網站Exploited College Girls演出首套短片,之後又為另一四仔影片網站Black Ambush演出作品。

最愛壯男

兩套作品都獲得極高嘅評價,唔少人都讚佢嘅外形超正,加上強悍嘅床上風格,更係深得四仔迷嘅歡心。點解佢嘅床上作風咁強悍呢?Kayley Gunner解釋佢本身性格強勢,從來唔肯認輸,覺得喺床上應該要展現真我。不過講到最重要嘅原因,就係佢最愛壯男,喺對方激烈嘅肉體碰撞下,嗰種快感真係直衝上大腦,令佢表現更加激烈,誓要將對手征服。

及後,佢被著名四仔片廠Naughty America睇中,演出人氣系列《My Wife's Hot Friend》,不但深受四仔迷歡迎,火辣嘅演出更係令佢嘅知名度大幅提升。而片廠亦食髓知味,搵佢演出多套作品,不過講到令佢嘅事業更上一層樓嘅關鍵,就係佢同專門製作VR四仔嘅片廠VRHush合作嘅《Do You Like My Halloween Costume?》,不但令佢爆紅,更成為VR四仔界嘅超新星!

Profile

出生日期:1997年1月9日

身高:163cm

三圍:36DD-29-36

Kayley Gunner雖然近排工作勁忙,但係佢亦會經常更新社交網,除咗分享新作精彩片段外,仲有超性感嘅寫真照以及生活點滴,想了解阿妹多啲,就要Click入去睇睇喇!