陳瀅唔介意女追男　蕭正楠被同志捉手仔唔放

藝人蕭正楠與陳瀅於無綫熱播劇《愛美麗狂想曲》內「性別互調」，「麻甩」陳瀅倒追阿蕭，最後女方更求婚成功！談到今次化身「基男」，阿蕭自爆曾有段時間深受同性歡迎：「當時啱啱做緊模特兒，喺港鐵遇到個西裝斯文男人對住我笑，我以為識得嘅，佢伸手同我握，我好自然咁配合，點知佢握住唔放，我扯唔甩，最後惟有大聲問佢咩事！」

超越言承旭登男同志幻想榜榜首

阿蕭形容類似情形當時見怪不怪：「我入行入過『男同志幻想榜』，記得當時言承旭已經蟬聯榜首好耐，竟然畀我超越，可能當時皮膚白，把聲又比較尖，後來我去咗北京，特登跟人學唱rock搞拆把聲。（唔驚以後唱唔到歌？）嗰時唱唔唱到有乜分別呢？都畀人『放逐』咗喇，足足3年之久、每年只得大半個月時間喺香港，完全感受到人生低潮，我都諗緊係咪應該轉行。」幸而何麗全將他引薦給樂易玲，最終令阿蕭「重生」，更有機會認識太太黃翠如。

陳瀅唔介意主動出擊追男仔

外表亮麗的「女神」陳瀅今次將「最真實的自己」呈現於觀眾眼前，結果被身邊人狂鬧：「抽離唔到，本來我性格已經麻甩，拍完係『甩麻X5』，身邊朋友不停提點叫我收斂，但遇到個咁好嘅機會，又同好似阿蕭咁嘅拍檔產生化學作用，我覺得好幸福。」

戲內角色情路上相當「進取」，她坦言現實生活亦不介意「反傳統」：「遇到鍾意嘅，點解要怕主動呢？我本身都唔係傳統型，覺得女仔要有自己嘅事業。身邊女性朋友連換燈泡都要搵人幫手，我話自己搞咗，佢哋覺得我好慘，有幾慘？點解一定要男仔做呢？」

陳瀅羨慕阿蕭於圈中覓得真愛，阿蕭卻坦言：「我好隨遇而安，當時大家拍完套劇隔咗一排，都仲患得患失，就開始覺得可以試吓發展囉。」陳瀅接口：「佢兩個嗰種sweet，一定唔係刻意造出嚟嗰隻。（你想搵番個圈中男友？）真係有諗過，不過我份人好冇安全感，驚對方離開自己，如果佢拍親熱戲，我一定呷醋。」阿蕭鼓勵她說：「最終你會搵到個無論發生咩事，妳都會接受到嘅人。」

陳瀅服飾﹕Maje