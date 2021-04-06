【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月廿五甲申水定日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：修造、理髮、安門

忌：出財、安床、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、3、5、8

幸運顔色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊

情緒起伏大，很容易被雞毛蒜皮的小事激怒。

金牛

事業運不錯，虛心向資深同行請教將更為有利。

雙子

對工作上心是好事，但廢寢忘食將賠上健康。

巨蟹

很想討好另一半，不妨發揮創意，製造驚喜。

獅子

愛情運下滑，跟伴侶溝通要理性，勿搞冷戰。

處女

感情問題有可能升級，謹記退一步海闊天空。

天秤

沒有心情工作，反正是假期，何不好好休息。

天蠍

單身男女趁假日到郊外走走，或有意外驚喜！

人馬

要克制欲望，保持清醒，有助降低破財風險。

山羊

身心狀態不佳，情緒受流言影響，小心犯錯。

水瓶

說話要靠譜，即使是對住身邊人也不能亂噏！

雙魚

太在意別人的評價，購物時勿盡信誇大的宣傳。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 遇貴人

（跌）虎 人氣差

鼠

多向前輩請教吧！既可長知識，又可拓人脈。

牛

行動力強，做事快靚正，但待人要保持謙虛。

虎

是日沖煞，需獨力解決問題，小心捱壞身體。

兔

運勢一般，只要處事態度穩健，可小事化無。

龍

有偏財運，容易中獎、收禮物或有意外進帳。

蛇

得貴人撐，謀事保持積極心態，可取得佳績。

馬

跟朋友聚一聚，分享快樂，將令身心更愉快！

羊

信心十足，待人穩重大方，對日後發展有利。

猴

人氣強，身邊人主動親近，利拓展人際關係。

雞

工作進度緩慢，幸中午過後，可迎來好運氣。

狗

一分耕耘一分收穫，趁運勢不錯，努力吧！

豬

做事心不在焉，勿與人爭論，否則難以收科。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

淺談生命線

生命線大致上分為長短、深淺、闊窄等，反映生命力的強弱，以及一個人的體質、魄力、抵抗力、環境適應力、對外活動能力等。

如果生命線上端出現斷口，即大約在拇指虎口的水平線位置，代表與母親緣薄，缺乏母愛，健康上要留意肝臟的毛病。若斷口在下方的尾部，則代表父緣薄弱，或自幼失父愛，健康上要留意腰、腎、生殖等問題。生命線尾部出現散亂紋理，猶如掃把開叉，要提防腰痠腳痛，關節容易受傷，宜作拉筋舒展的活動。

生命線的紋較深，代表此人的適應力強，去任何地方也容易習慣，經得起變遷，較適合移民。相反，紋理淺弱的人，不論心理及生理也較難適應新環境，所以打算轉工，甚至移民，就要看看這位置了。與此同時，此人的體質較弱，容易疲倦，經常有神冇氣，做事也提不起勁。

生命線也有闊窄之分，紋闊即是此線呈拋線狀。弧度較大，代表體魄強健，性格外向，人際關係比較好，擅於社交，喜歡探索新事物，而且胸襟廣闊，不會與人斤斤計較。相反，生命線欠缺弧度，甚至插水式垂直向下，代表精力薄弱，個性內向，不喜歡社交，嚮往獨來獨往，尤其是晚年，活動範圍不會太大，甚至有自閉傾向。