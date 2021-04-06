【進駐九肚山】高海寧瞓身賺人仔3個月吸金7位數

藝人高海寧（高Ling）在內地劇《三十而已》兜巴星江疏影而成為熱話後，更「摑」出康莊財路，北上接拍網大、做商演、直播帶貨密密做3個月，便袋數百萬令身家大暴漲。本身持有市值800萬物業的她近年買樓成癮，最近更上一層樓進駐九肚山豪宅，入行12年，未做「視后」先轉戰「樓后」。

選美出身的高Ling憑34D「魔鬼Body」，在無綫拚博12年終擺脫花瓶形象躍升實力派，雖然去年與音樂才子鄧智偉5年情斷，今年初於《萬千星輝頒獎禮》中有4劇《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》及《C9特工》在手，亦依然與視后無緣，看似雙失，但其實在內地已登上事業高峰，單憑客串幾集《三十而已》「趙靜語」一角，其中怒摑「小三」江疏影一幕更演技爆發，其強度十足的「如來神掌」，為她打開「錢」途無限的內地市場。

孖王浩信直播帶貨

自《三》劇上位後，她除了獲製作人以厚酬利誘，坐穩女一之位接拍網絡電影《Tan Tan害我分了手》外，還接了多個商演及綜藝節目，又開通內地短片頻道吸納逾百萬粉絲，還跟王浩信加盟直播帶貨團隊狂賺佣金及拍廣告，總之對人民幣「有殺錯冇放過」，難怪近3個月密密掘金7位數！

據知情人士透露，高Ling有感上一段情期間浪費了5年賺錢黃金機會，難得無綫肯「放生」返內地發展，兼且現時回復單身自由度更高，故她決定瞓身搵真銀，去年開行turbo拍完港劇，寧冒險於疫情尚未受控及要接受隔離之苦，堅持北上接Job。

而她密密賺全因想搵錢買樓，皆因入行前屬內地新移民的她嘗過一家5口蝸居旺角天台屋之苦，其最大心願是送安樂窩給父母，所以加盟無綫後，就算賺到錢都繼續做慳妹。直至2015年終儲夠首期，購入油塘526萬私人屋苑首做業主，並放租將收入全數交給母親，雖現時物業已升值至逾800萬，但她未打算放售，且一心「越級挑戰」買貴樓，去年曾現身馬鞍山複式花園別墅屋的樓盤，篤信風水的她更直言2024年開始行「九運」，北水南山，馬鞍山私樓是其心水盤。

曾睇中馬鞍山風水盤

以為她準備再在馬鞍山置「風水屋」，但原來她近月已搬離租住的將軍澳酒店式住宅，秘密入住同樣將行地運的沙田豪宅區九肚山的玖瓏山，早前她出席完觀塘舉行的活動後，孭住相機及戴上口罩，與女友人直返新居，期間警覺性甚高的她不時左顧右盼。2日後，她再一早驅車外出至下午才返家，日前她再次單拖揸車出街，期間停在避車處撳電話，未知是否又為接內地工作而忙。