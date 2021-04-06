新長腿女神登場　葉蒨文盧慧敏鬥餐懵！

長腿代有人才出，一代新人勝舊人！陳敏之、連詩雅呢啲長腿索女大家都睇咗唔少，娛圈不斷湧現新靚女，今次等我哋盤點吓有咩新長腿女神！

盧慧敏

盧慧敏Amy Lo係混血索模，身高177cm，擁有40吋長腿，佢喺哥斯達黎加出世，5歲先同屋企人移居香港，精通3種語言，西班牙文、廣東話同埋英文。Amy模特兒出身，近年轉型拍攝影視作品，幫ViuTV拍咗唔少劇集，好似《瑪嘉烈與大衛系列 - 前度》、《身後事務所》 、《仇老爺爺》等，因為佢同廖碧兒有啲似樣，喺《前度》中飾演對方年輕版，喺《身》就演母女，非常有緣。

葉蒨文Sophie

葉蒨文（Sophie）依家28歲，選港姐入行，喺《愛．回家之開心速遞》中飾演Candy而為人熟悉，仲有「島大女神」之稱，深得網民喜愛。最近播出嘅《大步走》佢都有份演出，當中一幕勾引林子善場面，大晒白滑長腿，非常誘人，更成為網民熱話！而佢對護腿都相當有心得，話入行之後開始注重護理，成日會搽Cream，一、兩個星期就會做磨砂。

陳楨怡

陳楨怡係港姐亞軍，仲係高妹一族，身高有成175cm，對招牌「筷子腳」非常搶眼，咁佢都好識冧粉絲，成日晒長腿派福利，有時仲會着埋黑絲添！之前陳楨怡食米芝蓮二星餐廳午餐，埋單人均都要1,200蚊，即時被人話炫富，不過其實佢都好貼地，會食魚蛋粉同埋睇平價家具，女神都會放屁，大家唔好要求咁高啦！

余思霆

余思霆係2017年華姐冠軍，身為台妹嘅佢樣靚身材正，仲要鬼咁Sweet，依家同藝人朱敏瀚蜜運當中。早前佢返咗台灣工作，趁有空就去咗夜蒲，仲同一男子大跳熱身舞，相當火辣，不過朱敏瀚就好大方，話相信女友咁話喎！而最近熱播嘅《愛美麗狂想曲》，余思霆都有份演出，喺劇中大玩長腿放題，係咁晒靚腳，又成日着住緊身衫，好身材即時出晒嚟。

鄭嘉欣

鄭嘉欣做模特兒出身，曾參加《全民造星III》，因為佢有178cm身高而備受關注，長腿有成44吋長，認真誇張，仲有「港版石原聰美」之稱，不過呢喺50強止步，仲被花姐寸係花瓶，但佢仲有一個歌星夢，豪言唔會放棄咁話！雖然又高又靚女，但佢唔介意主動出擊追男仔，矮過佢都唔mind添，最緊要笑得好睇同埋要陽光型！

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世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！