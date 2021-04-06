倪晨曦公開「瘦身餐單」：必定回味無窮！

時刻走喺潮流尖端嘅「網絡女神」倪晨曦（Elva），日前拍片分享近期最興嘅「瘦身餐」，留言話一見到呢個「餐單」就覺得好吸引，試完仲覺得好Work，所以就要同大家開心Share﹗最後千叮萬囑大家一定要試吓︰「相信我﹗必定回味無窮﹗#可能係世界上最有效嘅減肥餐單」究竟係咩餐單令Elva咁一試難忘？即刻去片﹗

見Elva着到靚一靚咁，先拎起個熱水壺倒熱水淥嘢，但當鏡頭一轉，見到個煲入面係乜都冇﹗但女神依然好Enjoy咁扮煮緊嘢食，原來佢所指嘅最有效嘅減肥餐就係食空氣﹗雖然呢條惡搞片唔夠幾十秒就被揭穿真相，不過Elva一於少理，繼續演好呢場戲，見佢之後仲扮晒嘢拎起把刀做出薄切、切碎食材嘅動作，再雙手扮打蛋兼發蛋，最後全部落煲加埋調味料煮熟，不費吹灰之力咁就搞點﹗煮完當然就唔少得有試食嘅環節，Elva仲一口氣「食晒」落肚，露出一副勁滋味嘅樣，由呢條啱啱好1分鐘嘅片就睇到女神演技十足， 睇嚟佢相當有潛質拍戲﹗

除咗吸引到大批Fans留言話「好好笑」、「睇落都覺得好好味」、「呢個餐單一定減到肥」之外，仲引到日前落太多水、蒸水蛋初體驗Fail嘅朱千雪留言抵死自嘲︰「我都試過，不過唔Work，可能落得太多水﹗」Elva回覆笑話︰「叫你老公試下（吓）整，可能更加好味﹗」