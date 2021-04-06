山本裕典被爆與女大學生搞出人命逼墮胎

曾參演日劇《花樣少男少女》及《櫻蘭高中男公關部》的33歲日本男星山本裕典，出名私生活混亂，4年前被前事務所解僱後復出，去年演出舞台劇爆出群組感染新冠肺炎。他近日再爆醜聞，被爆與大學女生搞出人命，更強迫對方墮胎。

據當地雜誌爆料，山本於去年2月光顧當時只得19歲的女大學生Y小姐兼職的餐廳撻着，1個月後開始拍拖，山本更邀請對方到其寓所並發生關係。疫情期間，2人多數在山本寓所見面，但交歡時山本經常不戴套，最終Y小姐於去年11月發現懷孕。

山本與Y小姐拍拖初期表現甜蜜，但得悉對方懷孕後，態度即180度大變，更要求Y小姐墮胎。雜誌公開2人短訊截圖，山本直言：「奉子承婚會破壞形象」，拒絕與對方結婚，又威脅：「如果你要生下，我便放棄做演員，並痛恨你一世。」但Y小姐堅決要生下BB，但山本開出條件，今後互不干涉對方戀情，並要讓他與孩子見面，又口頭承諾會支付養育費日前雜誌目擊腹大便便的Y小姐，據知她現時懷孕6個月，預產期在今年夏天，但她拒絕回應有關山本的問題。