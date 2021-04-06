即學！森繪梨佳減齡「日雜妝」

有睇開日本潮流雜誌的話，應該不會對森繪梨佳這位高人氣女星兼模特兒陌生，因為她久不久就會成為封面人物。擁有精緻五官的她，無論化甚麼「日雜妝」都非常火紅，而且大部分都帶點清透感，能放大五官兼減齡。以下就馬上公開其「日雜妝」要點，好讓各位絲打輕鬆跟住學！

重點1：明顯眉峰平易近人

森繪梨佳妝容的首個重點就是眉毛，由於日雜妝強調的是自然感，因此她的眉峰雖明顯卻不帶稜角（眉峰太突出會予人兇惡之感），眉毛修整得較短（不超過眼頭和顴骨兩處），而且眉色也偏向淺棕色，這樣一來就能帶出幾分柔和，卻同時不失嫵媚感。

重點2：細長下垂眼

提到眼妝，森繪梨佳這款日雜妝就最值得新手參考。因為只需要用單色眼影便能完成，顔色方面，大家不妨捨棄俏皮的橙系色調或太過少女的粉嫩色，改用大地色。先用淺啡色眼影在上下眼皮第一層打底，然後在眼頭和眼窩處以深啡色眼影加深和暈染，就能放大雙眼，增加雙目神采。另外，從森繪梨佳的眼妝也可看出另一重點，就是特別強調眼尾的下垂感。要營造這感覺也很簡單，只須用深啡色眼影於下眼尾處畫出斜向下的「＞」字，再用暈染掃微微暈染邊界，即可展現出溫柔又無辜的可愛感。

重點3：下垂胭脂

胭脂的運用，是面色好壞的關鍵。森繪梨佳這款「日雜妝」，胭脂位置不是落在顴骨高位，而是位於眼下鼻翼兩側，從視覺上既可增加無辜感，淡化眉眼帶來的鋒銳感，又帶點減齡作用。技巧好簡單，先用淺色胭脂打底，然後於面頰較低位置掃上深一點的同色系胭脂，最後再輕輕掃落鼻尖，即可打造層次感，令面色紅潤得來具立體感。

重點4：突出唇峰部分

只要留心觀察，不難發現森繪梨佳日常妝容都特別重視唇妝，唇峰會勾勒得比較圓潤突出。她更會配合唇彩使用，令雙唇變得飽滿水潤迷人，又別具少女味道。

森繪梨佳護膚心得

除了擁有神級美顏，森繪梨佳的皮膚也是一等一的好，她就曾於雜誌上公開自己的保養秘訣，愛美的女生快學起來！

1.清潔時減少肌膚負擔：經常化妝的她，在卸妝時會使用毋須二次卸妝的卸妝油，以減輕對肌膚的負擔。

2.善用肌底液：潔面後，她會先用肌底液打底，擠出適當用量在手上，從額頭及兩頰位置塗抹開去，讓後續使用的化妝水更快滲透肌底。

3.化妝水用兩次：每次上完肌底液後，森繪梨佳都會用化妝水補充水分。她尤其喜用補濕力強又不黏膩的化妝水，一般情況下她只會把化妝水往臉上拍兩次，但在特別乾燥的日子則會擦3次，然後再進行下一步保養。

4.美白不間斷：森繪梨佳一年四季都很注重美白，會用具美白功能的精華液提升肌膚透明感。塗搽的時候會先由臉頰和肌膚較暗沉的位置開始，再延展至全臉，更會配合手掌輕壓的手法，同時也不會忽略頸部肌膚。

5.兩段式塗乳霜：塗精華液後，會先塗1次乳霜以鎖住保養成分，到睡前再塗抹1次乳霜，便能徹底做好補濕。

6.按需要敷面膜：當肌膚狀態不好時或拍攝前，她會敷面膜密集修護，以提升肌膚狀態。通常她偏重使用補濕力強的面膜，每個月大概敷兩次（要注意次數因人而異，按個人膚質而定）。