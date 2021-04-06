陳凱琳生意拍檔千萬豪宅靚裝修曝光！50萬預算出嚟效果係...

前港姐冠軍陳凱琳嘅生意拍檔雪姨（Snow E）喺去年以低於市價200萬嘅價錢，以950萬買入「香江才女」林燕妮寶馬山花園故居，實行送一份千萬禮物畀媽咪。舊年10月收樓，經歷半年時間已裝修完畢，雪姨急不及待帶媽咪睇新居，仲拍埋片等網民牙癢癢。最抵死係佢預50萬Budget畀設計師搞裝修，出嚟嘅效果竟然係起碼80豪裝，真係羨慕死人咩！

睇番間屋，最搶眼一定係廚房，用上雲石地板，洗手盆上面更設有感應燈，所有爐具電器五臟俱全，媽咪見到咁靚都不禁話︰「我冇諗過自己可以有間咁靚嘅屋呀！」雪姨即話︰「媽咪你間屋依家靚過我間屋好多！」

而客廳設計同廚房互相呼應，一張3座位L形梳化勁舒服；廁所方面更同5星級酒店一樣，企缸有Rainshower，又有暖管位放毛巾，雪姨開心到震話︰「呢個係我睇過咁多睇樓片，真係最靚嘅一間樓。」

間屋咁正，雪姨都不禁留言︰「幾個月以來，基本上我冇理過間屋，我媽咪不斷問我間屋裝修成點，幾時可以搬入去，我真係完全冇理過。」佢仲爆今次用50萬裝修，係打人情牌：「當設計師想買一樣東西，如果我嫌貴，設計師就會話︰『我畀一半啦！』，我懷疑呢度係80幾萬嘅嘢。」設計師就話就當小小心意送畀雪姨媽！