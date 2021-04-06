茹素減碳　支持地球日

環保是世界的重要議題，每年的4月22日是地球日，希望喚醒大家對地球的愛護，近年經常提及減碳，除了節約能源，飲食亦可以此作目標，茹素是減碳的好方法，在這個月，坊間有不同素食的新品或推廣，讓大家吃素救地球。

純素芝士

多種口味的芝士，無論配麵包、水果都咁夾，除了乳製品作原材料，現時亦流行素芝士。剛於尖沙咀開業的手工純素芝士專門店Le Fromage by Ma，內裏有超過20款手工純素芝士，於本地小批製作，標榜無添加，如有黑松露氣息的素卡芒貝爾芝士、蒜味十足的月「球」芝士、辛香的粉紅胡椒布里芝士和煙熏車打芝士等。另外店內還有多款純素食品，包括生酮麵包、手工甜酸醬、有機橄欖油、無麩質脆餅、素三文魚醬、素魚子醬和素鵝肝醬等以供選擇。

植物肉新菜

以前的素肉多以豆類製作，自從植物肉的出現，菜式和味道的選擇變得豐富。植物肉Impossible Foods在這個4月，和多間餐廳合作推出素食菜式，如網上外賣品牌The Veggie Club會推出情迷巴塞隆拿和末日先鋒2款漢堡，Greyhound Café就有香草辣椒炒素肉碎配白飯，法式餐廳ODEA新推植物肉肉丸配紅辣椒椰子薑醬汁、Burger Joys的Impossible Joy漢堡，Pepper Lunch推出的植物漢堡扒配香濃芝士汁或植物漢堡扒配自家製洋葱汁，大家可按個人喜好選擇。在享用菜式的時候，可獲得限量版特色扣針或貼紙。（數量有限，送完即止）

健康茶飲

雖然仍在春季，但大家已感受到高溫的熱力，適時來杯茶飲或沙冰，解渴透心涼，怕一般台式飲品多糖又有添加物？中環素純珍珠奶茶專門店Mother Pearl於4月9日開始，推出多款健康茶飲，以本地鴛鴦作靈感設計的鴛鴦2.0，以杏仁奶鴛鴦底、茶啫喱和活性碳珍珠，再加有機咖啡米蓋組成，香滑濃郁。零負擔沙冰系列就有回甘的抹茶翠雪、酸甜的白雪尋莓和帶椰香的香杧黃金冰選擇，其他新品還有熏衣戀抹香、黑蜜香芋奶、鳳凰茉莉米蓋和圓貝茉奶茶，偶然喝一杯都覺得無咁大罪惡感。

高纖低卡

傳統老火湯會加豬骨或雞隻等來煲煮，其實清新的素菜湯一樣美味，而且有很多變化，What The Soup近日推出幾款標榜高纖低卡素食湯品，咖喱雜菜湯選用洋葱、燈籠椒、番茄、鷹嘴豆、咖喱粉、蒜頭和菜湯等食材，只有104卡路里。辛香的甘筍生薑湯加入檸檬汁，清爽開胃。至於只有85卡的西蘭花青豆湯含豐富膳食纖維和抗氧化，飽肚又富營養。