東沖有料到：商場內眾目睽睽試底褲

最近忙於拍攝自己的旅遊節目，為了令節目多點娛樂性及驚喜，在布吉取景時特別安排了一幕「剩二聯盟」，即係「剩下你和我二人的聯盟」，由女拍檔冬蔭妹扮演神奇女俠，自己則化身情有獨鍾的60年代蝙蝠俠。

無論是相關的蝙蝠俠面具及服裝我都早已收藏，但唯獨欠缺了一條長褲及一條穿在外邊的底褲！於是拿着蝙蝠衫到商場尋找各大品牌，最終以低價購入跟上衣顏色接近的長褲。不過更大難題反而是底褲，由於要穿在外邊，所以需要超大Size，逛了多間店舖，終於找到一間有XXL款式售賣，但我卻擔心Size仍小的話，穿上身後會效果欠佳，於是我便問店員能否試穿！

起初店員大表詫異，畢竟大家都知道內褲是不能試穿的，但當我給他看了相片，表示內褲是穿在外邊的，他當堂O了嘴，最後也讓我試穿。我入更衣室換了長褲和外套後，再出來將那條內褲穿在外邊讓他看，整體感覺都OK，於是將之購入並用於布吉外景。

這種服務態度及購物經驗，相信只可在泰國出現，畢竟在眾目睽睽下試穿內褲，即使穿在外邊也並非所有地區都能夠接受。實在是Amazing Thailand，Amazing Roger！

胡慧沖