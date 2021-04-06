逾3億港元Venom　成就銀色之旅

位於波羅的海（Baltic Sea）的小國拉脫維亞，其首府里加（Riga）有「北方巴黎」的美譽，更仗着地理優勢而成為重要商港和旅遊熱點，造就了當地航運業與遊艇業的發展。好像Latitude Yachts是近年在當地崛起的遊艇生產商，其最新的傑作、預計於2022年交付的「Venom」，由船身造型到內部布置都展現出獨有的科幻感，又大量引入玻璃元素，以提升採光度、開揚度，以及破浪前進的刺激度，難怪叫價高達3,350萬歐元（相當於3億港元）！

最高航速達30節

「Venom」一字有毒液的意思，未知設計師Chulhun Park是否預示這艘遊艇有令人着迷得好似中毒的能力？先由外觀說起，它採用了獨特的SPRINT™物料製成，並加入碳纖維複合結構，堅固耐用；長度達52米的船身，修長之餘又呈現出優雅的流線，大大減低前進的阻力；用色上則擺脫了一般遊艇的純白主調，以耀眼的銀色取而代之，看起來十分有型。

性能方面，它搭載了兩台MTU 16V4000 M93L引擎，可輸出達4,611馬力，使其最高航行速度達30節，相信可為船主帶來極大的快感。

可容納12位乘客

內部布局方面，因遊艇的闊度達9.5米，即使長度只是52米，仍可劃分出5間豪華客房，包括一間主人套房、兩間VIP雙人房和兩間雙人睡房，一共可容納12位客人住宿，而且每間房均有獨立浴室，主人套房更設有私家出入口直通客廳，為船主提供更大的方便。另外，從客廳到用餐區均採取開放式設計，可按需要而自由布局，甚為靈活，舉行小型宴會或派對均不成問題。

戶外設施方面，為了讓乘客可盡情享受陽光與大海，主甲板近船首位置特設5.5米長游泳池，頂層甲板亦設有露天按摩池，同時提供充足的露天休閒區，讓各人可躺在大型日光浴墊曬太陽或觀星，盡享悠閒的體驗。

規格表

船長：52米（170呎）

船闊：9.5米（31呎）

吃水：2.4米（7.8呎）

總噸位：490噸

油缸容量：50,000升

水箱容量：6,900升

引擎：2 × 4611hp / 3440kW MTU 16V4000 M93L

巡航速度：12節

最高航速：30節