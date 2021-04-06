金盈創自家爉蠋品牌　單身陳繹嵐開工搵安全感

前無綫新聞主播金盈投資香薰環保蠟燭品牌，於尖沙咀開設專櫃，邀來模特兒陳繹嵐（Eunis)以嘉賓身份撐場。金盈透露自己喜歡點香薰蠟燭，又希望推動環保，所以才建立自己的品牌，她說：「我男朋友遲啲搞環保時裝，會同Eunis合作，所以今日都係透過佢邀請到Eunis出席咋。」

談到創辦環保時裝，Eunis透露：「資金就Jeff（金盈男友）出，我就負責設計，我嗰啲係私己錢。原來6個水樽就可以製成一件T恤，我哋已經研發咗第一件，遲啲會搞波鞋等等。（仲有其他嘢忙？）教緊餐桌禮儀同儀態，大人同小朋友學生都有，發現依家啲家長好捨得畀小朋友學呢啲嘢，亦有啲男仔嚟學，希望增強自信心，不過因為疫情，好多時我上門教。其實都好忙，都有人話想將課程引入內地。（咪冇時間拍拖囉？）暫時唔緊要，要搵啲安全感先。」

另外，藝人林景弘亦有現身撐場，見到蠟燭即拿起來聞一聞，看來很感興趣，他說：「我同金盈識咗一段時間，佢好勤力又叻女，今次佢蠟燭香薰開幕當然要捧場，我自己平時喺屋企都會點蠟燭香薰，覺得香味好舒服可以紓緩情緒，減壓。近期忙拍ViuTV電視劇，同埋搞中國白酒生意，疫情關係雖然好多事情受到影響，但呢個時期更要做定多啲預備工作，等環境好啲就可以落實去做。」