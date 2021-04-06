同BTS成為一家人　Bieber拍片嗌興奮：一起創造歷史吧！

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）所屬的Big Hit事務所上月30日正式改名為HYBE事務所，並於日前宣布旗下子公司Big Hit America以約74億港元收購美國綜合媒體企業Ithaca Holdings的100%股權，Ithaca Holdings的旗下藝人Justin Bieber、Ariana Grande與J Balvin等均會成為HYBE的股東。

HYBE昨日透過官方頻道公開名為「HYBE x Ithaca Holdings」的影片，HYBE理事會議長房時赫指兩間公司同樣是擁抱着夢想，從零開始到成為世界性的企業，而他們將會在不同次元打開音樂產業的新模式，希望大家多多關注兩間公司創造的無限可能性。

BTS、Seventeen、Justin Bieber、J Balvin及Demi Lovato都有拍片為兩間公司合併送上祝賀，其中BTS說：「能夠和我們很喜歡和欣賞的音樂人成為一家人真的很開心，令我們覺得我們做的事都沒有限制和界限，希望和成為家人的音樂人們互相交換正能量和一起成長，也希望新的嘗試會為粉絲們帶來全新的體驗、感動和快樂。」

而Justin Bieber就說：「能夠和出色的團隊合作、還有能夠擴闊全球的音樂市場領域，我真的很興奮，我很期待這個組合帶來的可能性，我們會在所有方面獲得支援，會作為一個團隊作很多嘗試，一起創造歷史吧！」