Alina熱舞險走光　ANSONBEAN請欣宜食蕉

ViuTV為慶祝踏入5周年，今日於九展Stall Hall舉行盛典賀台慶，由於受場地限制，大會邀請約300名客戶到場同賀。甫開始ViuTV藝員大晒冷出場，再由ViuTV「一哥」強尼率領眾人反傳統，一開騷先謝幕，大搞新意思！

環球新跳唱組合P1X3L先打頭陣唱出《Braceless》，緊接先後有駱振偉、岑寧兒、《全民造星III》三甲「折骨Ben」趙祥誠、陳葦璇及ANSONBEAN、以及同屆學員張右雨、李炘頤（Alina，前名李靜蓮）演出，其中張右雨着銀色Bling Bling短身上衣加白色熱褲，期間不時露出黑色打底褲；而Alina則身穿貼身Sexy舞衣大騷舞技，更使出「股」惑，性感程度爆燈！同場還有口罩小姐最後8強進行拉票，另透過短片介紹ViuTV之後的新節目《自肥企劃》、《造美人》、《擊戰》等。

騷後Alina孖ANSONBEAN受訪，前者繼續行健康性感穿透視上衣，問到是否已簽ViuTV？她大賣關子說好快便會有公布，問到她剛表演時是否露「股」演出？她笑話有打底的，只是表現時動作太大令褲仔走位：「條褲攝咗上去，但其實我都仲有加條橡筋固定，冇驚過會走光，只係驚跳得唔好。（件衫有畀男友過目？）冇，我都好耐冇見過佢啦，哈哈！」

另外，ANSONBEAN透露將跟同門師姐鄭欣宜推出合唱歌，講到欣宜於《造星III》時見到他即心心眼，又冧爆自稱「姐姐濕晒」，問到ANSONBEAN可有買定地拖給對方？他笑話沒有，不過就有帶梳蕉去探班：「食蕉可以補充體力，因為要跳舞。（今年爭新人獎？）我都算係新人，但冇諗過爭唔爭獎。」