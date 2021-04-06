一文睇晒！米粉節掃貨攻略

一年一度的米粉節又到了！今年由即日至4月12日舉行，期間Mi 11、Mi 11 Lite及Redmi Note 10系列將率先接受預訂。

Mi 11為2021年最新旗艦手機，配備1.08億像素3攝鏡頭、Snapdragon 888流動平台、Harman Kardon雙喇叭及WQHD+ 120Hz屏幕，備有8GB+256GB版本，並提供雲朵白及特別版2色；Mi 11 Lite針對入門市場，厚度僅為6.81mm，配備6,400萬像素主鏡頭，提供6+128版本，仲有糖果藍、蜜桃粉及珍奶黑3色選擇。至於Redmi Note 10則以大電量作賣點，Note 10 Pro及 Redmi Note 10分別配備5,020mAh及5,000mA電池，並提供6+128GB及4+128GB容量。以上3部新機入場費約HK$1,500起，想換新機就咪錯過！

在米粉節期間，仲有3款全新生態鏈產品同步上市，包括擁有12錐氣旋分離系統及120AW超強吸力的米家無線吸塵器G9；配備低延遲模式的小米藍牙耳機Earbuds 遊戲版；以及支援雙耳同步傳輸的小米真無線藍牙耳機2 SE。

折扣方面，部分貨品將以低至6折發售，例如米家掃拖機器人較原價平HK$300，Redmi Note 9 Pro較原價平HK$200，Redmi Note 9T(4+128GB版本)較原價平HK$100等等。米粉更可於mi.com米粉節活動頁面領取優惠券，其中包括不同的手機及生態鏈現金優惠券，享受折上折優惠。

特別一提，今屆米粉節小米還夥拍了Atome推出「先享後付」免息分期付款優惠，Atome的新註冊用戶凡單一訂單購物滿HK$800，並選擇使用Atome App分期付款，即可再減HK$100，限量1,000個名額。