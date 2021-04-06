MIRROR粉絲阻拍攝惹爭議　連累梁祖堯被鬧爆

藝人梁祖堯今日出席ViuTV 5周年台慶，講到日前孖組合MIRROR去梅窩拍攝真人騷節目《調教你MIRROR》時，被私追Fans貼身「追捕」，後期由MIRROR出面勸Fans離開，繼而惹起爭議，梁祖堯更被Fans鬧爆，問到是否無妄之災？他說：「坦白講唔係無妄之災，大家都預咗有呢個結果，呢個唔係設計Item，自己冇任何Hard Feeling，咁係佢哋啲Fans，唔係我啲Fans，我都成40幾歲人，唔會影響到我。」

他又謂待節目6月出街後，Fans就知箇中原因：「佢哋係唔啱，因為現場係有危險，啲Fans好近距離咁用電話影佢哋12個，其實我都唔係好明點解要咁做，如果佢哋介意被人哋影到，咁佢哋就唔應該咁影，係人都有感受，係咁影有冇當過佢哋係人！」講到有Fans網上斥他同時亦用鏡頭影Fans大頭，他解釋：「我有揸電話開Live影畀花姐睇，交代成件事係點，而個鏡頭係因為呢個係真人騷，長期都會Roll住，佢哋唔想上鏡咪行開啲囉！」

組合MIRROR隊長Lokman表示已盡力妥善處理斥責粉絲事件，但同時亦明白總會有不同的聲音，所以都會全部接納， 不過他多次重申不是因要為節目造效果而出面勸Fans離開：「Fans係無處不在，影響到拍攝，所以我哋先會有呢個行動，呢個Item唔係一早設計，係當時我哋12個傾好要出面同Fans咁講。」

而Anson Kong就表示因為是真人騷節目，所以各人全程都手揸攝影機：「最後係唔會剪影到Fans樣嘅畫面入節目，Fans經勸喻之後已經冇阻礙拍攝。」講到跟Fans合照的問題，Edan指大前提是不阻礙到拍攝：「同Jer出去買薯片同途人影合照，唔係嚴禁合照，總之唔阻拍攝，亦要顧及大家安全。」

至於出面勸Fans離開的姜濤亦激罕主動揸咪，再三重申絕不會因為節目效果而出賣Fans，更不會拎Fans來開玩笑：「一直以來都有Fans私追，當日係我啲Fans比較多，所以我行出嚟講。」有Fans說「捧得紅你，都可以踩低你」，會感到唔開心？他坦言：「梗係有唔開心，令到Fans難過我都唔好意思，如果畀多次機會我去講，唔會語氣講得咁重。（因為好友離世影響心情？）唔會因為咁而影響工作，亦希望大家唔好揣測朋友個身份，唔好影響到佢嘅屋企人。（有Fans撳你門鐘，會考慮搬屋？）要加人工先得，我都想，哈哈！」