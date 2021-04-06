初夏聯名　新色涼鞋露一露

近年休閒風熱潮大盛，運動風涼鞋也跟着「大翻身」，一躍成為熱門的時尚單品。除了舒適好着外，更可以搭配短襪和街頭服，打造百變造型。其中來自日本的涼鞋品牌SUICOKE便憑着潮味濃厚又舒適的設計，深受一眾時裝人喜愛。而品牌亦不斷跟其他品牌聯名合作保持人氣，繼上個月與人氣靴牌Dr. Martens聯手推出機能性皮革涼鞋後，今回再與丹麥生活家居品牌HAY合作推出初夏涼鞋系列。

新登場的DEPA 2.0沿用去年兩牌合作打造的DEPA系列設計，但就換上由HAY創作總監MetteHay親自挑選組合的4款配色－Forest Delight、Mango Splash、Urban Sport及Touch of Blue。冷暖色系的平衡配搭，令設計簡約清新得來不失玩味，易襯易搭。加上SUICOKE雙拉帶系統及抗菌厚鞋床，提高穿着緊貼度及舒適感。而腳踝拉帶位又繡上兩個品牌標籤，大大增加兩者的辨識度之餘，也令粉絲更有意欲入手！