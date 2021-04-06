三項要點防性愛過後痔瘡痛

Q：本人三十多歲，已婚，是一名司機, 因久坐不動，在兩年前開始生痔瘡，每隔幾個月便復發一次，復發時塗藥膏和避免性生活。近來發覺性事之後，痔瘡隱隱作痛，但又不是要發作，射精後總有大半日會不舒服。如隔天做愛，另一天便感覺受罪了。想請教性生活會否誘發痔瘡發作？射精後痔瘡痛可防止嗎？

H先生

A：痔瘡為都市人常見隱疾，坊間有所謂十男九痔，患者以男性居多。的確，男性因痔瘡難斷尾而長年累月受到折磨，不但影響日常生活，亦易牽連性生活。

不少男性患者都曾遇上過若性生活較密集頻繁，事後痔瘡復發的機率增加。其實這是由於性反應狀態較易引起痔瘡突然發作。性愛過程中，男性身體高度緊張和亢奮，性器官的敏感神經更持續處於性興奮狀態，臀部肌肉緊縮，血管一時收縮一時舒張，血液循環便會出現短暫和局部紊亂，血液流動時而滯礙時而加快，再加上性愛過程中腹部用力和屏氣等動作，造成直腸組織周圍的血液循環受阻，便會伴隨痔瘡疼痛，像是要發未發，易令男性擔心痔瘡發作即將來襲，構成心理威脅，令性趣和性歡愉走下坡，若不好彩行房後真有痔瘡發作更會留下不好經驗，被發作的陰影干擾了親密情趣。

要避免因性生活而令到痔瘡發作，患者一定要注意以下事項：（1）以輕鬆的心情和方法進行性行為，過程中不要表現得過分激動和緊張，性交動作不宜過分激烈。（2）性交姿勢方面，原來進行傳統的男上女下動作，其姿勢與角度會較容易壓着痔瘡，惹來從外至內、再由內至外迴傳的痛楚，令男人苦不堪言。女上男下動作則能減少痛楚，可嘗試與伴侶協調，改變性交姿勢。（3）男性千萬不要為延長性愛時間，而強忍着不讓自己射精，這會使血液循環受壓，痔瘡容易發作。整體而言，患者須好好調節日常起居、睡眠和飲食習慣，多走動和鍛煉身體，以助減低痔瘡發作的次數。不要忽視痔瘡而任之作惡，遭痔瘡打擊了性福。

李偉儀