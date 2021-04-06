身體夠柔軟　體位玩唔完

面對不公平嘅事情，自己嘅立場就梗係要企硬啦，但係喺其他事情上不妨將身段放軟一啲，以免發生無謂嘅爭執。提到柔軟，好多日本AV女優嘅筋骨都相當柔軟，床上動作優雅悅目，仲將好多高難度動作融入當中，體位變化更多，令人睇得興奮又過癮！

任勞任怨

喺桃太郎映像出品嘅《女僕的爆尻柔軟身體潮吹中出服務》中，美園和花係一位服務貼心又聽話嘅俏女僕，擁有豐乳肥臀，換上女僕服可愛又激凸，令男主人好快就按捺不住同阿妹激戰一番。而花妹本住專業嘅服務態度，任勞任怨，主人想點玩就點玩！男主人有時都幾粗魯，成日都考驗和花身體嘅柔軟度，而花妹又可以上半身趴喺床，雙腳則畀男主人往上抬起嚟激戰，至於其他招數如立定一字馬交歡拱橋吹奏，樣樣都難佢唔到！

激戰鍛煉

喺M's推出嘅《在陷阱中震動的軟體美少女之爆乳》人面，爆乳少女姬咲華係女子籃球隊成員，佢發覺自己嘅身體唔夠柔軟同靈活，影響球技發揮，所以去到一間健身室做運動鍛煉一番，點知遇上鹹濕健身教練，對方見到阿妹又後生又好波，就伸出祿山之爪，而華妹喺不知所措嘅情況下更被教練成功「得米」添！自此之後，教練每次見到阿妹都唔放過機會大戰連場，咁過點解華妹唔抗拒呢？原來佢相當沉迷教練嘅胯下雄風，仲想成日都同對方一邊激戰一邊鍛煉體格添！

勾引家姐男友

本中推出嘅《彼女之妹的子作性活》，講述男主角正太同女友紀子感情日增，紀子仲邀請正太返屋企同居幾日，期間介紹咗妹妹前乃菜菜畀佢認識。菜菜見到正太就嗒晒糖，仲趁家姐擰轉背就勾引對方，而正太本來想拒絕，但係菜菜又姣又主動，仲話可以打真軍兼中出收場，搞到正太好快就將女友拋諸腦後。菜菜唔單止夠主動，仲運用柔軟嘅體操技巧，同正太玩盡好多未曾試過嘅體位，過程充滿激情同高潮！

簡評

日本AV界興起癡女系女優，好多觀眾都鍾意欣賞佢哋以結實嘅肉體配合強悍嘅風格，再加上強勁嘅力度嚟榨乾班男優，但係佢哋嘅動作係就係夠勁度，但係就唔似得今日為大家介紹嘅作品當中班女優咁身體柔軟，動作優美，亦可以做出好多高難度體位。喺3部作品中，本仙最鍾意美園和花主演嘅《女僕的爆尻柔軟身體潮吹中出服務》，因為花妹身材肉感十足，同時相當柔軟，玩盡好多罕見嘅體位之餘，仲有好多劇烈嘅潮吹表演，令作品更精彩悅目！