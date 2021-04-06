Piper Perri　嬌小籮莉　挑戰巨神級兵器

咪以為四仔脫星個個都身材高挑，其實有唔少亦生得細細粒，不過講到當中身材嬌小兼人氣高企嘅，就要數近年喺四仔界紅爆嘅Piper Perri，人細膽大嘅佢，最愛激戰巨神級兵器，絕對係戰鬥力超強！

內心好色

身材高挑嘅脫星，優勢在於喺床上同高大威猛嘅男優交手時，戰況勢均力敵，難分高下，只係身形嬌小嘅Piper Perri，面對巨神級兵器時，亦表現得無畏無懼，勇往直前，未到最後都未知輸贏。

喺美國賓夕凡尼亞州出生嘅佢，身高僅得149cm，擁有愛爾蘭、意大利、烏克蘭及印第安血統，散發出獨特嘅魅力。細個時因父母離異，佢同母親及繼父先後搬到佛羅里達州、夏威夷、紐約等地方居住，由於成日要轉校關係，加上佢性格內向，所以一直識唔到朋友，以致令佢沉醉於書本世界，學業成績亦相當好，更夢想能成為一位學者。不過，後來佢發現自己有一顆好色之心，並愛上睇四仔，加上追求者眾多，令佢開始對性愛產生興趣。

反客為主

高中畢業後，佢喺網上識到一位攝影師，喺對方游說下，影咗輯寫真，卻估唔到兩星期後收到脫星事務所嘅電話，經過面試後，以19歲之齡出道拍四仔。由於佢當時戴住牙箍，外形土味濃，因而擔心唔受歡迎，不過經理人安排佢處女演出戀物主題嘅作品，仲話個樣愈平凡愈有吸引力，結果真係一脫成名，令佢自信心大增。

跟住佢先後多間著名片廠演出，其中2015年11月為Devil's Film演出嘅《Tight Sweet Teen Pussy #10》，更令佢人氣大升，事關憑住呢套作品，畀人認識到佢強勁嘅戰鬥力，四仔迷大讚佢面對高大男優嘅巨形兵器，仍然面無懼色，仲要反客為主將對方征服，呢份強人嘅戰意令四仔迷睇得相當興奮，亦喺2017年嘅AVN及XRCO頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」，絕對係身形嬌小脫星嘅典範。

Profile

出生日期：1995年1月5日

身高：149cm

三圍：32B-24-34

Piper Perri嘅人氣有幾勁？睇佢嘅社交網追蹤人數超過66萬就知。不過，最近因健康問題，產量減少，多咗時間休息同享受生活，所以佢呢排分享嘅照片，唔係去旅行就係去滑雪，真係識歎呀！